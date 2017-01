Presidente Correa dijo que Odebrecht no necesitaba pagar para ganar un contrato

El presidente Rafael Correa dijo este sábado 7 de enero que la empresa brasileña Odebrecht “no necesitaba pagar para ganar un contrato, lo ganó por concurso. ¿Ustedes han escuchado un reclamo de los que perdieron? Nunca, porque eran concursos abiertos, transparentes. Pero la mala costumbre de coimar es una práctica. ¿Cómo se detecta?”.

Durante el enlace ciudadano que en esta ocasión se llevó a cabo en Cuenca, el Mandatario mencionó que será bienvenida cualquier denuncia que demuestre que algún funcionario haya recibido una coima de esta empresa, y agregó que estas “son corruptelas muy difíciles de detectar, pero esto huele bastante mal, a Panamá Papers, donde también sacaron información sesgada, tratando de perjudicar a los gobiernos progresistas”.



Según Correa, en los demás países en donde ha trabajado Odebrecht se ha abierto investigaciones desde el 2001, pero en Ecuador desde el 2007 al 2016, periodo durante el cual él ha sido el Presidente. “Qué casualidad, ¿no? Pero no solo eso. Una congresista, Ileana Ros no sé qué, a título personal, acaba de pedir al Fiscal General de los Estados Unidos que publique los nombres de los corruptos pero no de los 11, 12 países en donde ha funcionado Odebrecht sino, casualidad, en Ecuador. Y resulta que esta señora es congresista republicana de Florida, sus campañas fueron financiadas por los Isaías. Como les dije hace algunos días, algo tan sagrado como la lucha contra la corrupción se politiza y se trata de utilizar geopolíticamente y electoralmente. Por ahí van los tiros”.



El Mandatario también se refirió al caso de Petroecuador y dijo que se trata de una “cantaleta de la corrupción, vimos un caso de pillería en la Refinería, ahora todos somos pillos”. Pero enfatizó que existe un sistema de compras públicas al que definió como el más moderno de Latinoamérica y que en el país se han endurecido las penas. Pero agregó que “como Diosito es de la 35 (la lista del movimiento oficialista Alianza País), resulta que el cabecilla, el único involucrado del Gobierno, ha sido Carlos Pareja Yannuzzelli. El resto de la mafia han sido funcionarios de siempre de Petroecuador desde antes de nuestro Gobierno”.



Correa aclaró que no “se detectaba estas cosas porque se las encubría y como no había plata para nada, no tenían cómo robar. Como nosotros hemos hecho mucha inversión, vieron la oportunidad. Pero de acuerdo, asumimos nuestra responsabilidad. Vamos a extremar controles”. Sin embargo, dijo que era muy difícil detectar casos de corrupción cuando “no hay sobreprecios, cuando las cosas están bien hechas, pero un pillastre recibió una coima en un paraíso fiscal”.



Correa dedicó parte de su enlace a hablar de Carlos Pareja Cordero. “El celebérrimo Charlie Pareja, secretario privado de León Febres Cordero, socialcristiano, dirigente de varias campañas socialcristianas, hoy fugado en Perú, en la clandestinidad. Pero va a caer ese tipo y será el pez gordo de la corrupción más grande que haya caído en la etapa contemporánea en el país. Ahí vemos quiénes son los verdaderos corruptos, nosotros no toleramos la corrupción. Todo el mundo sabía que este tipo era cabecilla de mafias, pero nadie había podido probarlo hasta que llegó la revolución ciudadana”.



Según Correa, detrás de la solicitud de la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, están los hermanos Isaías, dueños del desaparecido Filanbanco. “Charlie Pareja es el principal abogado de Odebrecht en Ecuador. No es que hace 48 horas se supo que estaba involucrado. Esto tiene meses de investigación, entonces se filtra la información. Sabían que tarde o temprano iban a caer entonces usan otras tramas para desviar la atención y para tratar de involucrar al Gobierno Nacional”. El Mandatario considera que es posible que se publiquen nombres de supuestos implicados relacionados con el Régimen y que se descubra que no es verdad, pasadas las elecciones del 19 de febrero.



Por eso pidió a los candidatos de Alianza País “no caer en esa trampa. Somos gente honesta, que ellos discutan su corruptela, seguiremos proponiendo cosas buenas para el país, no vamos a caer en la trampa que nos quieren marcar”. Correa mencionó que los hermanos Isaías se “la tienen jurada” y que su fortuna “es solo superada por la maldad”. “Suena feo, huele feo, así que cuidado, a no dejarse sorprender. (…) Empezamos a revisar cuentas bancarias, etc. y ya detectamos funcionarios que pasaron de 200 000 a 2 millones, a 2 millones y medio, pero no del Gobierno central, pronto sabrán lo que está ocurriendo”.



Correa afirma que está agradecido con Perú



El Presidente también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior del Perú, Carlos Basombrío, que dijo: “quiero colaborar con el Ecuador, pero como le puse al Ministro del Interior (del Ecuador), ayúdennos a ayudar”. Según Basombrío, Ecuador no mandó un oficio pidiendo ayuda ni una orden de captura internacional y que en Perú “los Habeas Corpus se respetan”.



Correa dijo que no iba a polemizar en el Ministro, pero contó que Diego Fuentes, quien estuvo a cargo del Ministerio del Interior, tras la salida del ahora candidato José Serrano, pasó la Navidad en Perú, tramitando la orden de prisión contra Charlie Pareja. “Están un poquito mal informados. Al inicio hubo orden de captura para fines investigativos, pero como aquí también se respeta la ley, hubo que llamar a audiencia y que un juez saque la prisión preventiva. Una cosa es la orden de prisión 24 horas y otra porque se ha iniciado un juicio. Eso es lo que toma días”.



Agregó que está agradecido con el Gobierno peruano y su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, con quien ha hablado personalmente. Correa informó que se reúne cada semana para conocer sobre los avances del caso de Petroecuador y dijo que ojalá su exministro Carlos Pareja Yannuzzelli venga al Ecuador. “Que tenga algo de hombría, a dar la cara, a responder por sus fechorías. Pero de acuerdo a la oposición lo dejamos escapar, pero somos los primeros en querer que pague y que asuma su responsabilidad después de hacer quedar tan mal a la revolución ciudadana”.