Cinco cooperativas de transporte cubren la demanda en Chimborazo

El servicio de transporte a Alausí, Puyo, Ambato y Quito se ofrece en la Terminal Terrestre de Riobamba. La mañana de este martes 27 de febrero del 2018, unidades de cinco cooperativas de buses se presentaron para cumplir sus horarios a pesar de la paralización anunciada por la dirigencia nacional.

En la mañana, entre las 06:00 y 07:30, hubo filas de viajeros que esperaban tomar un bus a Quito y Ambato. Sin embargo, todos fueron embarcados en las unidades disponibles. Quienes no lograron conseguir una unidad, fueron los pasajeros que se movilizaban hacia la Costa.



Myriam Zurita llegó a las 07:30 a la terminal terrestre. Ella esperaba conseguir un boleto para movilizarse a Guayaquil, sin embargo, las ventanillas de las cuatro cooperativas que ofertan ese servicio permanecían cerradas. “Tenía la esperanza de que la noticia de la paralización no fuera cierta. Estoy aquí por trabajo y ya no puedo regresar a mi casa”, contó molesta.



“Todos los usuarios que lleguen a esta terminal recibirán el servicio”, dijo César Padilla, administrador del Terminal Terrestre de Riobamba.



Él comentó que desde que se anunció la paralización, las autoridades provinciales prepararon un plan para satisfacer la demanda de todos los usuarios. “Afortunadamente, el martes es un día de baja afluencia. Pero sí notamos que hoy tuvimos una menor llegada de usuarios”, dijo Padilla.



Los horarios de salida de los buses no ocurren con normalidad y se venden de acuerdo con la demanda de usuarios. Eso se debe a que algunos socios de las cooperativas no se acogieron a la paralización, mientras que otros sí lo hicieron.



Durante las primeras horas, busetas y vehículos particulares aprovecharon la oportunidad para ofrecer viajes a los destinos más concurridos en las vías de salida de Riobamba. Pero por la baja demanda, se retiraron.