El Estado desclasifica pagos para una operación 'secuestro'; la Contraloría los remitió al Fiscal del caso Balda

La Contraloría envió este lunes, 18 de junio del 2018, otra pieza clave del caso de secuestro al exasambleísta Fernando Balda a la Fiscalía, como parte de las investigaciones que lleva adelante. Se trata de información relacionada con gastos de operaciones, que fue solicitada por la Fiscalía y que era catalogada como reservada.

En el documento enviado al fiscal encargado, Paúl Pérez, se confirmó que dos cheques con la numeración 559 y 560 fueron girados de la cuenta corriente No. 7272917 del Banco del Pacífico por USD 10 000 y 11 280, a favor del exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza. El titular de esta cuenta bancaria es la Dirección General de Inteligencia de la Policía y ambos cheques son del 6 de junio del 2012, que a su vez fueron cobrados a través de ventanilla un día después.



El órgano de control, además, envió una copia de un documento llamado “Anexo 2”, que fue suscrito por el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y por el coordinador de gastos especiales de esta entidad, en el período del 1 de junio al 31 de agosto del 2012. De este oficio se desprende que una de las operaciones llevadas a cabo por la Secretaría se denominaba “Secuestro”.



El contralor encargado Pablo Celi también indicó que la Senain no rindió cuentas y, por tanto, no fue juzgada ninguna operación conocida como “Wilson”.



Esta información, que fue enviada este lunes, fue desclasificada con el aval del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.