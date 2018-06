Contraloría pide nuevo concurso para la concesión de frecuencias

LEA TAMBIÉN

Con un nuevo concurso público para adjudicar frecuencias de radio y televisión analógica y digital, la Contraloría busca dar una salida a las anomalías registradas en el proceso convocado en el 2016.

Esta es una de las 15 recomendaciones que efectuó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y al Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación (Cordicom).



En el informe DNA4-0025-2018 de 71 páginas se detallan irregularidades encontradas en los procesos de concesión de frecuencias, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017.



Con fecha 22 de junio, el órgano de control solicita que se anule el concurso y en los casos con derechos adquiridos se analice caso por caso. Además, concluye que se violentó la igualdad de oportunidades y la seguridad de los postulantes durante el concurso.



Esto último se debe a que el instructivo para evaluar los proyectos comunicacionales se emitió después de que se publicaron las bases del concurso y del reglamento de elaboración y expedición del informe vinculante del Cordicom. Todo esto sin conocimiento de los participantes.



En las bases del proceso tampoco se establecieron los plazos para la emisión de los informes vinculantes.

En la primera etapa del concurso, destaca que Arcotel no observó la concentración de frecuencias de 35 empresas relacionadas.



Estas firmas participaron de forma directa e indirecta para la adjudicación de más de una frecuencia matriz para el mismo servicio y área de cobertura, con el fin de obtener 163 frecuencias.



Arcotel calificó a 31 para adquirir 146 frecuencias y pasaron a la segunda etapa del concurso, para la emisión del informe vinculante por parte del Cordicom.

Hasta el 31 de agosto del 2017, esta última entidad emitió ocho informes distribuidos en tres grupos: A, B y C, y las 138 restantes están pendientes.



Los auditores encontraron en los tres grupos relaciones entre las empresas solicitantes. El primer o solicitó 46 frecuencias y se le otorgaron 5. El segundo, 19, y se le otorgó una. El tercero, 13, y se le otorgaron 2.



En los tres casos, la exdirectora y el excoordinador del equipo multidisciplinario de Arcotel argumentaron que estos hechos no constan como inhabilidad para participar en el proceso. También señalaron que el Arcotel no accede por ley a los datos de cuentas bancarias. Sin embargo, la Contraloría rechazó los descargos de Arcotel y de las empresas concursantes.



Un segundo hallazgo es que los representantes de tres empresas no registraron solicitudes de autorización al Arcotel para efectuar cesión de participaciones y transferencia de acciones.

Otras dos no comunicaron los cambios de representantes legales y dos adicionales no fueron autorizadas para transferir acciones y ceder participaciones.



Esto ocasionó, según los auditores, que continúen operando e incluso participen en el concurso, inobservando las causales de terminación de la concesión.



Frente a esto, Contraloría recomendó que se apliquen multas. La Ley de Comunicación fija multas del 50% de todos los beneficios obtenidos o pactados por la venta o transferencia de frecuencias concesionadas. Además, que se inicie la extinción de frecuencias de radio de estas empresas.



Otros hallazgos: 11 participantes fueron descalificados sin observar criterios jurídicos; 24 trámites con reclamos y recursos administrativos tampoco fueron sustanciados.



Por otra parte, con fecha 27 de junio, la Contraloría dispuso que la Dirección Nacional de Auditoria de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos realice un examen especial a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica que no fueron analizados en la muestra objeto del anterior informe.



El fin es determinar la legalidad, veracidad y propiedad de los procesos de concesión de frecuencias. El tiempo estimado para esta acción será de 90 días.