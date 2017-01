El constructor del tranvía de Cuenca asegura no haber abandonado las obras

El Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca (CCRC), que está encargado de las obras civiles del tranvía, se pronunció ante el ultimátum que dio el alcalde, Marcelo Cabrera, como un paso previo a la culminación unilateral del contrato. Este jueves 26 de enero del 2017, el constructor difundió un comunicado.

En un documento, el Consorcio Cuatro Ríos afirma que no abandonó el proyecto y que los atrasos se deben a la falta de “tramitación del Municipio de las órdenes de trabajo y de los trabajos complementarios que la Ley exige, así como por innumerables incumplimientos de obligaciones contractuales del GAD Cuenca”.



Los representantes de este consorcio aseguran que desde agosto de 2016, “basados en el cronograma consensuado entre las partes”, solicitaron una prórroga de plazo para concluir el proyecto total.



De acuerdo con el comunicado, este consorcio considera que no hay sustento para la terminación unilateral del contrato. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dio un plazo de 10 días laborables para que el contratista justifique y remedie los retrasos en las obras. Ese plazo vencerá el próximo 1 de febrero de 2017.



“Tenemos diferencias con la Municipalidad y estamos dispuestos a superarlas en un marco de legalidad y razonabilidad. Para ello, CCRC inició un proceso de mediación con la asistencia de la Procuraduría General del Estado.

Lamentablemente la Municipalidad ha abandonado el proceso de mediación y en su lugar ha optado por iniciar un proceso unilateral de terminación del contrato, no permitiendo llegar a un acuerdo entre las partes”.



Según el coordinador de las empresas municipales de Cuenca, Santiago López, cuentan con las pruebas documentadas para la terminación unilateral del contrato a partir del 1 de febrero de 2017 y alistan la documentación para concretar esa decisión.