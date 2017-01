La carretera Alóag-Santo Domingo tendrá 3 peajes

En la vía Alóag - Santo Domingo se construyen dos nuevos peajes que entrarán en operaciones durante este año.

Es decir, la carretera -que une la Costa con la Sierra- contará con tres estaciones de peaje, incluida la que ya funciona en la zona de Santa Rosa, de la parroquia de Alóag (Pichincha).



Hasta los primeros días del 2016 funcionaron dos puntos de peaje en los 100 kilómetros de esta arteria. Sin embargo, el 10 de enero, la estructura del peaje que operaba en el km 12, en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas fue derrocada.



Lo hizo la compañía concesionaria Hidalgo&Hidalgo, la cual está a cargo de la administración vial desde junio del 2002, por encargo de la Prefectura de Pichincha.



Tras la desaparición de la estación, las tarifas de los dos peajes (para vehículos livianos, pesados de varios ejes y el transporte interprovincial) se cobran en Santa Rosa, hasta la actualidad.



La construcción de las dos nuevas estaciones comenzó en noviembre pasado, por parte de las prefecturas de Pichincha y de Santo Domingo.



Pichincha levanta la suya en el kilómetro 56, a la altura de Tandapi. La Prefectura informó que las cinco cabinas de recaudación están listas y se están definiendo plazos para implementar el sistema tecnológico para su funcionamiento, este mismo año.



La segunda está cerca del lugar de la estación derrocada y la Prefectura tsáchila espera inaugurarla en dos meses, con seis puntos de recaudación.



El 7 de diciembre, el Ministerio de Transporte y Obras Púbicas (MTOP) informó en un comunicado que esa entidad suscribió, a través de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte, la autorización de ampliación de los tramos Alóag - Unión del Toachi (de 72,5 km) y Unión del Toachi - Santo Domingo (28,5 km) con las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.



“La implementación de esta obra y el incremento de las tarifas en el eje vial E20 Alóag - Santo Domingo permitirá concluir la ampliación de 2 a 4 carriles” de los tramos, indica el comunicado.

Los ingresos por la recaudación en los dos peajes ascienden a USD 69 millones, entre el 2007 y el 2016. Ese dinero ha servido para realizar inversiones en obras y mantenimientos rutinarios y periódicos de esta carretera. También se ha recurrido a créditos bancarios para cubrir los costos totales.



La proyección de recaudación para los siguientes ocho años es obtener USD 127,31 millones, entre junio del 2016 y mayo del 2024.



Las autoridades tsáchilas argumentan que al tener su propio peaje se contará con recursos para trabajar en la ampliación a cuatro carriles desde Tandapi a la Unión del Toachi.



El prefecto Geovanny Benítez asegura que en los contratos de obras, actualmente en vigencia, no contemplan trabajos dentro del territorio de Santo Domingo. “Los dos últimos contratos tienen fecha de amortización de deuda hasta 2024 y 2039. No vamos a esperar todos esos años para poder intervenir con la ampliación dentro de lo que corresponde a Santo Domingo”.



La Prefectura de Pichincha señaló que el segundo y tercer contratos de obras firmados con la compañía Hidalgo&Hidalgo están en ejecución. Así que para cumplir con los compromisos de inversiones y mantenimiento en la vía es necesario garantizarlos con la recaudación de los peajes, sobre todo con el que se levanta en Tandapi.



El funcionamiento de un tercer peaje no es aceptado por una parte de los transportistas.



La construcción fue rechazada por un grupo de transportistas pesados en un plantón realizado el pasado 23 de diciembre en Tandapi, donde se construye la nueva estación.



El dirigente del gremio de los taxistas en Santo Domingo, Fausto Mera, señaló que de concretarse las obras se corre el riesgo de que se incremente el costo de uso por esta vía. Por ejemplo, “solo un vehículo liviano debería pagar USD 6, entre ida y vuelta. Los ciudadanos quiteños pensarán mucho en viajar a Santo Domingo o las playas de la Costa por lo caro que resultaría pasar por ahí”.



El MTOP dejó a criterio de las autoridades de Santo Domingo la posibilidad de que se incrementara hasta en un USD 1,50 la tarifa en los peajes, una vez que estén listas las obras de la ampliación a cuatro carriles del tramo Santo Domingo - Unión del Toachi.



El Ministerio indicó en el comunicado que los dirigentes de los transportistas y Álex Pérez, viceministro de esta Cartera, acordaron semanas atrás la construcción de dos peajes, ubicados en el km 56+250 de Tandapi y en el km 88+300, cerca de la ciudad de Santo Domingo.

Los transportistas presentaron una acción de protección para impedir que la obra avance, pero la medida legal no fue calificada por falta de requisitos. Los dirigentes analizan presentar una nueva acción.