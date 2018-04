Consejo transitorio declaró la terminación anticipada del período de Patricio Rivera en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Este miércoles, 4 de abril del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio resolvió el cese de Patricio Rivera, como titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La decisión se tomó por unanimidad.

Según un informe jurídico del Cpccs, Rivera incumplió la Ley de Servicio Público al posesionarse 235 días después de haber sido designado. Esto porque, antes de asumir su cargo, continuó desempeñándose como ministro de Economía, en el Gobierno de Rafael Correa; y como consejero presidencial, en la administración de Lenín Moreno.



Hace dos semanas, el Consejo aprobó por unanimidad el informe. Y resolvió convocar a una audiencia pública a Rivera para que presente su defensa. La cita fue el 29 de marzo pasado. Sin embargo, el funcionario envió una carta y, con esta acción, renunció a su derecho a defenderse.

El Cpccs transitorio inició el proceso de evaluación a las autoridades este miércoles 4 de abril del 2018. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



El consejero Xavier Zavala Egas explicó que, aunque no de manera presencial, la carta enviada por Rivera se constituye en un alegato de defensa. Y por esta razón se definió que el documento sea analizado por el equipo jurídico del Consejo y esta instancia emitió un informe que fue la base para la cesación.



En la carta de defensa, Rivera asegura que el Cpccs adelantó criterio y violó el debido proceso ya que un informe previo ya estableció el cese de funciones. Sin embargo, el informe posterior indicó que esa acción fue un acto administrativo que no tiene repercusiones jurídicas sino que sirvió sólo para tener una base para la convocatoria a la audiencia pública.



El Consejo no aclaró quien estará a cargo de la titularidad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mientras se organice el proceso de designación y nombre al nuevo titular. Según la ley, en este caso el presidente Lenín Moreno deberá enviar una terna de candidatos. Sin embargo, el Cpccs no pedirá la lista hasta que apruebe los instructivos para los concursos, que se proyectan estén listos al finalizar las evaluaciones del resto de autoridades.