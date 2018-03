Consejo Nacional de Seguridad Pública se reúne el 28 de marzo para analizar la situación del equipo periodístico de EL COMERCIO 

“¡Los queremos de regreso a los tres vivos!”. Ese fue el mensaje que se escuchó la noche de este martes, 27 de marzo del 2018, en la Plaza de la Independencia durante el plantón de solidaridad con el equipo periodístico de diario EL COMERCIO, secuestrado por grupos armados irregulares en Mataje, la localidad fronteriza de Esmeraldas.

Más de 100 comunicadores asistieron a la manifestación, la cual fue convocada a través de redes sociales con los hashtags #NosFaltan3 y #LosqueremosdevueltaYa.



Patricio Zambrano, ministro de Defensa, también acudió a la vigilia y se solidarizó con las familias de las víctimas. Informó que este miércoles, 28 de marzo del 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, máximo órgano de seguridad de Ecuador, se reunirá para tomar decisiones que vayan en beneficio de los ecuatorianos.

Para el funcionario, el país atraviesa un momento complicado ante los ataques producidos por grupos irregulares en las últimas semanas, así como el secuestro de los periodistas registrado la mañana del 26 de marzo.

Concentración de periodistas en la Plaza de la Independencia, en los exteriores del Palacio de Carondelet, por el equipo periodístico secuestrado en Mataje, Esmeraldas. Foto: EL COMERCIO



Durante la manifestación en la Plaza de la Independencia en Quito, también intervino la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. “Somos un país de paz y trabajaremos incansablemente para garantizar que esa condición se mantenga siempre. Aquí hay un Gobierno que está presente y no abandona a sus ciudadanos”.

Los comunicadores entregaron a Vicuña en la vigilia un manifiesto con siete puntos en los que se pide al Estado salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y más aún de los equipos periodísticos que se encontraban de cobertura en la zona de conflicto. Ella los acogió y aseguró que los expondrá el miércoles durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.



Al final de la intervención de la funcionaria, los manifestantes continuaron en la Plaza de La Independencia con la vigilia de solidaridad. Convocaron a otro plantón que se realizará el 28 de marzo, a las 19:00, en el mismo sitio.



Gobierno confirmó el secuestro



El ministro del Interior, César Navas, apeló a la unidad nacional para enfrentar el secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO, ocurrido el lunes.



“A nombre del Gobierno Nacional, convocamos a la unión nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo un país de paz”, dijo este martes en una rueda de prensa, en el Palacio de Carondelet.



Según el funcionario, los tres colaboradores de este Diario fueron interceptados por desconocidos, tras pasar por el retén militar (de Mataje). “Recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional”, indicó.



Los periodistas se hallaban en territorio ecuatoriano cuando fueron secuestrados. El control militar al que se refirió Navas está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro y medio de la población.



Este es el último punto en donde el Estado tiene presencia permanente de militares y policías. Cerca de ese destacamento ocurrió el atentado que segó la vida de tres marinos, el 20 de marzo. Desde entonces, los soldados y agentes no han ingresado a la localidad.



Navas informó que la circulación se restringirá para quienes no son habitantes de la zona. Y habló de revisar los protocolos de seguridad para el ejercicio periodístico.



Ahora, las autoridades investigan las circunstancias del secuestro y a los posibles perpetradores. Navas informó que ya hubo acercamientos con los secuestradores y que los comunicadores “están bien de salud”. No dio más detalles, pues dijo que se sigue un protocolo de seguridad. “El Gobierno no escatima ni escatimará ni un esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos”.



Otro de los detalles que se conoció es que los periodistas habrían sido trasladados a Colombia. Por eso se activó un trabajo en conjunto con las autoridades del vecino país.

Muestras de solidaridad



Tras confirmarse el secuestro, embajadas, instituciones públicas, organizaciones internacionales, periodistas, políticos y ciudadanos expresaron sus mensajes de solidaridad a las familias del equipo periodístico y a este Diario.



El martes diferentes personas y entidades se manifestaron en redes sociales, así como en las distintas vigilias en varias ciudades del país.