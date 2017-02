Consejo del IESS no ha eliminado la deuda estatal

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no ha aprobado los estados financieros del 2016, en los cuales se recortó la deuda del Estado por atenciones médicas.

Lo anterior consta en oficio enviado el viernes pasado al Consejo por el vocal de los empleadores, Felipe Pezo, quien es parte de ese ente. El Consejo del IESS es el máximo organismo de regulación de la entidad y lo conforma un delegado de los empleadores, otro de los afiliados y otro del Ejecutivo.



La semana pasada se hizo público que en los balances de septiembre del 2016 dejaron de constar USD 2 506 millones de deuda del Estado. El monto corresponde a las atenciones médicas brindadas a jubilados y personas con enfermedades catastróficas.



En el documento, Pezo rechaza este recorte y también la explicación del IESS enviada la semana pasada a varios medios de comunicación en la cual justificó la eliminación del monto adeudado por ser “inexistente”.



Según el IESS, los gobiernos anteriores nunca aprobaron una norma técnica o reglamento a la Ley de Seguridad Social para realizar el cobro.



Otro argumento del Seguro Social es que una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Finanzas y el IESS concluyó que no existe ninguna deuda del Gobierno con el IESS por atenciones en salud a jubilados y enfermos catastróficos. “El IESS no ha incurrido en ninguna ilegalidad”, señaló la institución vía correo.



Pero el vocal de los empleadores argumentó, en el oficio remitido al Consejo, que los artículos 32 y 47 de la Constitución y el artículo 10, literal d, de la Ley de Seguridad Social, detallan que las atenciones de salud reclamadas por el IESS corren a cargo del Estado.



Y enfatizó que no se puede alegar la falta de reglamento para incumplir con la Constitución y la ley. Si por falta de reglamento no pudieran aplicarse las normas, entonces tampoco podrían haberse cumplido procesos y prestaciones sustanciales del IESS, anotó en el oficio de Pezo.



El funcionario, además, agregó que el Directorio del IESS no ha conocido aún los estados financieros, ni siquiera cortados a diciembre del 2015, peor los del 2016.



Sobre la comisión interinstitucional que habría avalado la eliminación de la deuda del Estado por atenciones de salud, Pezo indicó que “tenía como única competencia la verificación de valores”.



La propia Contraloría pidió al Consejo Directivo del IESS, el 17 de septiembre del 2015, que se pronuncie oficialmente sobre la postura de un delegado del IESS en la cual se señaló que la deuda por atenciones médicas no existen. Según Pezo, el Directorio aún no ha conocido ni se ha pronunciado sobre el tema.



El IESS, en cambio, informó ayer, vía correo, que la Contraloría está auditando los balances, los cuales serán presentados al Consejo para que se acojan las recomendaciones del ente de control. Luego de esto se procederá a enviar los estados financieros a la Superintendencia de Bancos.



El documento del vocal de los empleadores fue remitido el fin de semana a las Federaciones de Cámaras del país.



Patricio Alarcón, principal de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), aseguró que “nadie puede tomar un dinero del Seguro y darlo de baja”.



Enfatizó en que su gremio está totalmente opuesto a su eliminación. “Esto muestra la falta de liquidez del Gobierno y la excesiva deuda que tiene con el IESS, lo que lleva a la eliminación de cierto rubros”.



El empresario comentó que solicitará una auditoría externa a los balances de la entidad de los dos últimos años.



Dos candidatos a la presidencia de la República también se pronunciaron sobre el tema y se comprometieron a reconocer la deuda del Estado con el IESS por atenciones médicas. “Por supuesto que vamos a pagar”, dijo Iván Espinel, candidato por Fuerza Compromiso Social.



Igual pronunciamiento hizo Guillermo Lasso, de Creo, quien incluso dijo que su Gobierno también cubrirá el llamado déficit actuarial del Seguro Social, en el cual se determina la falta de recursos a futuro para el pago de pensiones.



La Asamblea de Jubilados Adultos Mayores pedirá hoy a la Contraloría que examinen las acciones del IESS. El Frente Unitario de Trabajadores cuestionó la eliminación de la deuda y se reúne hoy. La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador también tratará el asunto hoy.