El Consejo del IESS declara públicos informes actuariales

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) decidió revocar la declaratoria de reservados a los estudios actuariales de la entidad, en el marco de la sesión 792 del Consejo, celebrada ayer (jueves 15 de marzo del 2018).

“Con base en los principios de transparencia, desde esta tarde, la documentación estará a disposición de los diferentes actores vinculados a la seguridad social y la ciudadanía en general”, detalla el IESS en un comunicado.



La declaratoria de “reserva” estaba determinada en las resoluciones del Consejo Directivo previstas en las actas No. C.D 756 del 23 de noviembre de 2016 y No. C.D 782 del 8 de enero de este año.



La Superintendencia de Bancos también lo estipulaba en la resolución No SB-2015-742, publicada en el Registro el 4 de enero del 2016, que declaraba sigilo por 15 años a las auditorias y exámenes actuariales que se realicen al sistema de seguridad social.

El superintendente, Cristian Cruz, aclaró que la información que reciba el organismo de los entes que controla sigue teniendo carácter de reservado. “Pero eso no quiere decir que las diferentes entidades no puedan entregar esa información. El hecho de que el IESS haya hecho pública la información no va en contra de la Resolución de la Superintendencia”.



El Consejo Directivo del Seguro Social también resolvió la conformación de un equipo técnico integrado por expertos actuariales, delegados de las mejores universidades y organismos de alto nivel del país, a fin de que acompañen en la actualización de los estudios actuariales de los seguros especializados, con corte a diciembre de 2016.



El presidente del Directorio, Manolo Rodas, mencionó que “en cumplimiento de la clara disposición que he recibido del señor Presidente de la República y de la señora Vicepresidenta, de manera conjunta con los vocales del Consejo Directivo, consideramos hacer públicos los informes actuariales, asegurando que los resultados de estos estudios, permitirán sostener un debate responsable y técnico sobre el futuro de la seguridad social en el Ecuador”.



La entidad convocó a los empleadores y afiliados, a sostener un debate que permita orientar la gestión y tomar decisiones responsables.