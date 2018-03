Congreso peruano publica norma limita atribución del presidente para cerrarlo

El Congreso de Perú publicó hoy, sábado 10 de marzo del 2018, una resolución legislativa que limita las facultades del Presidente del país para cerrar ese poder del Estado, que el Gobierno ha anunciado que demandará por considerarla inconstitucional.

La modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso, referido a la "cuestión de confianza" y la censura a los ministros de Estado, fue aprobada el jueves 8 de marzo por el Pleno del Legislativo y publicada este sábado en el diario Oficial El Peruano.



El Congreso aprobó modificar su reglamento para que no se considere una "crisis total" del Gabinete si el Jefe del Estado ratifica a algunos de sus ministros tras una censura o rechazo de la confianza al primer ministro, tal como señala la Constitución.



Según la decisión legislativa, si el nuevo primer ministro convoca a algunos de los ministros del gabinete censurado esto no se contará como una de las dos veces que indica la Constitución como causal para que un gobernante pueda disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.



El Parlamento, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, también determinó que no procede que un gabinete presente una "cuestión de confianza" para promover o impedir la aprobación de una norma o una interpelación o censura a un ministro.



Tras esa decisión, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, anunció el viernes 9 de marzo que el Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la medida que, según dijo, modifica la Constitución "a través de un reglamento".



La Primera Ministra consideró que se trata de "un atropello a la institución democrática del país" y manifestó que "cada día" se sorprende "más de las actitudes de algunos congresistas".



"Las leyes no son retroactivas, están fallando en su forma de actuar, creen que pueden hacerlo, pero no lo van a lograr", acotó Aráoz antes de considerar que estas decisiones son "caprichos políticos errados".



Abogados constitucionalistas peruanos como Samuel Abad y Domingo García Belaunde coincidieron esta semana en señalar que si bien el Congreso puede modificar su reglamento, esto se debe hacer en cumplimiento de la Constitución y sin afectar las atribuciones del Ejecutivo.