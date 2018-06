Congreso de Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado activos

LEA TAMBIÉN

El Congreso de Perú aprobó hoy, miércoles 13 de junio, una ley para supervisar las cooperativas de ahorro y crédito, sospechosas de ser uno de los principales instrumentos para el lavado de activos y la financiación ilegal de partidos políticos, con dinero procedente del narcotráfico, la minería y tala ilegal, entre otras actividades.

Con 84 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley contó con el respaldo unánime del pleno del Parlamento para crear un órgano adjunto a la Superintendencia de Banca, Seguros y Agencias de Fondos de Pensiones (AFP), conocida popularmente como SBS.



Así, las cooperativas estarán obligadas a reportar a la SBS cualquier operación sospechosa, como que un cliente no sepa justificar ni probar el origen del dinero que pretende depositar en la entidad.



El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, explicó hoy en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP) que desde 2004 existía un proyecto de ley para incluir las cooperativas dentro de sus organismos.



"Pero nadie se atrevía a poner el cascabel al gato para no enemistarse con el sector de las cooperativas", apuntó Espinosa, cuyo organismo también ayuda a investigar el dinero de casos de corrupción como el de Odebrecht o Lava Jato.



El funcionario aseguró que hasta ahora es imposible saber con exactitud el número de cooperativas existentes en Perú por el alto grado de informalidad en su sector. Detalló que, además de las más de 600 cooperativas de ahorro y crédito en funcionamiento en el país, también están las cooperativas de servicios múltiples, que de manera irregular prestan servicios financieros sin estar autorizadas.



Espinoza reconoció que en los últimos años ha habido "una explosión de cooperativas de ahorro en zonas que ciertamente preocupan", como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la principal zona cocalera de Perú, capaz de fabricar el 70 % de las cerca de 400 toneladas de cocaína que produce anualmente el país.



El superintendente adjunto de la UIF lamentó que hasta ahora su organismo solo podía multar a las cooperativas ante eventuales irregularidades, sin capacidad para clausurarlas como puede hacer con bancos y otras entidades financieras.



Apuntó que la ley fortalecerá las cooperativas porque les permitirá ofrecer mayor variedad de servicios como tarjetas de crédito o cuentas para la compensación por tiempo de servicio (CTS), un fondo particular al que los trabajadores acceden tras concluir la relación laboral con su empleador.



Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, celebró la aprobación de la ley en redes sociales al escribir que "la lucha firme contra la corrupción y el lavado de activos requiere de la contribución de todos".

"Es un paso positivo que el Congreso de Perú haya aprobado que cooperativas serán supervisadas por la SBS. Dará seguridad a ahorristas, formalizará las cooperativas y optimizará la economía", concluyó.

La iniciativa legislativa encabezó la agenda del país en las últimas semanas al ponerse el foco en las numerosas cooperativas surgidas en zonas popularmente conocida como sus actividades ilícitas.