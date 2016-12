Congreso colombiano aprueba en primer debate Ley de Amnistía para las FARC

Las comisiones primeras de la Cámara y el Senado de Colombia aprobaron, el 19 de diciembre, en primer debate el proyecto de Ley de Amnistía con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entregue las armas.

La iniciativa también contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado.



El proyecto de amnistía recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.



Se espera que los más de 6 000 miembros de las FARC reciban amnistía por los delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.



Minutos después de la aprobación, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció en su cuenta de Twitter el trabajo del Congreso y dijo que es un "gran paso para consolidar la paz".

La bancada del opositor partido Centro Democrático, fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, se apartó de las votaciones al considerar que eran "irreglamentarias".

Uribe y su partido se oponen a las leyes presentadas por el Gobierno al Congreso para implementar el acuerdo de paz firmado con las FARC, al que también se opuso.



En el Senado, el Centro Democrático tiene cuatro senadores y en la Cámara de Representantes cinco legisladores.

Los que sí estuvieron en las discusiones el proyecto de ley fueron los seis representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, que servirá de plataforma para impulsar el partido político de las FARC, quienes tiene voz pero no voto en los debates.



En una de las intervenciones, Imelda Daza, también dirigente del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), llamó al "perdón" y dijo que "sobre el odio, nada es posible de construir".

La UP se fundó en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986).

Según denuncias de la UP, grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a unos 4.000 miembros de ese partido, entre ellos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.



"Nosotros en la Unión Patriótica, movimiento extinguido, queremos saber la verdad de quiénes fueron nuestros victimarios, no para colgarlos en la Plaza de Bolívar sino para saber a quién debemos perdonar", dijo Daza.



La Corte Constitucional de Colombia avaló la semana pasada el "fast track", mecanismo que permite iniciar trámites parlamentarios rápidos para aprobar las leyes y reformas necesarias para implementar el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC.

Ahora, el proyecto de Ley de Amnistía irá, la próxima semana, a las plenarias del Senado y la Cámara en donde seguirán las discusiones y si es aprobado pasará a sanción presidencial.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, alertó este domingo sobre la necesidad de que las amnistías otorgadas en el proceso de paz en Colombia cumplan con estándares internacionales.