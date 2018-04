Confirman quinto caso de sarampión en Colombia llegado de Venezuela

El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, confirmó el 3 de abril del 2018 que en Cartagena fue detectado el quinto caso de sarampión en un niño de dos años proveniente de Venezuela.

"Me acaban de confirmar el quinto caso que apareció en la ciudad de Cartagena, pero es un niño que venía de Venezuela", dijo el jefe de la cartera de Salud, quien asistió a un debate de control político en el Congreso en donde explicó el trabajo del Gobierno para afrontar la crisis migratoria de venezolanos.



El ministro Gaviria añadió que "no tenemos todavía ninguna transmisión como consecuencia de este trabajo casi excesivo que están haciendo las autoridades de salud pública en nuestro país".

Añadió que el Gobierno colombiano ha encontrado menores venezolanos que no han recibido ninguna vacuna.



Los casos de sarampión registrados por las autoridades de salud colombianas han sido en Medellín, Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Villa del Rosario (Santander) Arjona (Bolívar) y el de ahora en Cartagena, siempre en niños procedentes de Venezuela.



Según el Gobierno, Colombia registró en la caribeña Barranquilla el último brote de sarampión en 2011.