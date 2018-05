Tres ediles de Quito responden a Nebot sobre su apoyo a Rodas

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, criticó el pedido de 12 concejales de Quito al alcalde Mauricio Rodas de "dar un paso al costado". Durante una entrevista este 16 de mayo del 2018, el burgomaestre porteño calificó esta solicitud como un intento de "golpe de Estado".

El concejal Marco Ponce (SUMA) consideró que las palabras de Nebot no necesariamente muestran un respaldo a Rodas, “sino un apoyo lógico y responsable a la institucionalidad de la ciudad. A estas alturas de la administración resulta demencial querer desestabilizar totalmente el Gobierno municipal”.



Para Ponce, Rodas como alcalde debe terminar su administración, “inclusive porque en su momento tendrá que responder por ella”.



En cambio, el concejal de Alianza País, Jorge Albán, considera que los alcaldes mencionados están intentando “reencontrarse políticamente” luego de que la alianza que formaron junto al prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, se disolviera en las elecciones presidenciales. Para el edil, lo dicho por Nebot es una “actitud extraña, con desconocimiento de la ciudad y de la norma y que da pie a cualquier especulación de un intento de acuerdos políticos a futuro”.



Albán es uno de los 12 ediles que firmaron el pedido para que Rodas dé un paso al costado. En el manifiesto también solicitaron a los concejales Eddy Sánchez (MASS) y Sergio Garnica (independiente) principalizar a sus suplentes mientras se aclaran las investigaciones alrededor de una supuesta red de corrupción en el proceso de regularización de taxis y de pago de compensaciones a los transportistas.



Eduardo Del Pozo, de Creo, presentó el pedido junto a los otros 11 ediles. Él dijo que el comunicado fue “un ultimatum para que el Alcalde rectifique. La ciudad viene de crisis en crisis. Nosotros como Concejo Metropolitano, yo como vicealcalde le he dicho diez mil y una vez: Alcalde, déjate ayudar, él se hace de oídos sordos”, aseguró.



El también Vicealcalde dijo que no quieren dañar la institucionalidad, sino fortalecerla con un pedido de corregir errores. Cree que Nebot parece no estar al tanto de la realidad de Quito y “está desinformado”.



El pedido también tiene la firma de la vicealcaldesa Anabel Hermosa (independiente), los concejales Mario Guayasamín, Susana Castañeda y Carlos Páez (Alianza País); Ivonne Von Lippke, Daniela Chacón, Luis Reina, Luisa Maldonado, Carla Cevallos y Soledad Benítez (independientes).