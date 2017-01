La Conaie rechaza la extensión del estado de excepción en Morona Santiago y llama a una asamblea

La Conferedación de Nacionales Indígenas del Ecuador, Conaie, se pronunció en contra de la extensión por 30 días más del estado de excepción que rige en Morona Santiago tras la muerte de un policía por un enfrentamiento en la comunidad Nankints, en diciembre pasado. Esta organización hizo un llamado a sus bases para una asamblea extraordinaria, el próximo 31 de enero, para definir acciones respecto a este tema.

La mañana de este lunes 16 de enero del 2017, mediante una rueda de prensa, el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, pidió que se levante dicha medida. Esto porque, según la Conaie, hasta el momento no hay indicios de que la comunidad de Nankints y el pueblo Shuar hayan participado en el hecho que investiga el Gobierno.



"La extensión de los 30 días del estado de excepción son una clara muestra de provocación y de la incapacidad del Gobierno de resolver los problemas de manera pacífica. Este estado, lo que ha hecho, eso solo quitar derechos a las comunidades", dijo

Herrera y señaló que es momento de que el Gobierno haga una evaluación sobre este tema y se liberen a los dirigentes que fueron encarcelados por este tema. "Tenemos varios compañeros presos en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga a quienes no se les ha probado nada", dijo.



Sobre este tema, Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, señaló que han sido liberados cinco de sus compañeros ya que no se los pudo vincular con los sucesos en que resultó muerto un efectivo de la Policía Nacional. Con base en eso, pidió que se actúe de igual manera con el dirigente Shuar, Agustín Wuachapá, detenido por una supuesta incitación a la violencia, también en diciembre pasado.



Herrera hizo una convocatoria a las bases de las organizaciones de las tres regiones del país para una asamblea extraordinaria el próximo 31 de enero en Cotopaxi. Allí, la Conaie tomará definiciones sobre las medidas a tomar sobre la situación en Morona Santiago. "Hacemos un llamado a nuestras bases para continuar resistiendo y asistir a esta asamblea que se desarrollará de manera extraordinaria", señaló.



El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 1294, extendió por 30 días más el estado de excepción "en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en Morona Santiago, en los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza realizados durante diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados".