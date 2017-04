Compañeros del taxista hallado sin vida piden más seguridad para ejercer su trabajo

Tras el hallazgo del cadáver de Jorge Alfredo Chulde, registrado este jueves 20 de abril en una quebrada en el barrio Santa Teresa, parroquia de Píntag, sus compañeros de labores denuncian el constante peligro con el que deben ejercer su profesión.

Robinson Berrones, gerente de la Compañía de Taxis Bicentenario S. A., contó este jueves 20 de abril que la última vez que vieron a Jorge fue el pasado martes 18 de abril. Ese día, el dirigente contó que el fallecido tomó una carrera aproximadamente a las 18:00. "Creemos que ahí fue asaltado y secuestrado".



Sus compañeros de labores llegan a esa conclusión ya que otro socio taxista vio el vehículo de Jorge en el sector de Tambillo, cometiendo varias infracciones de tránsito, algo que no era común en él.



Al siguiente día (miércoles 19 de abril), los familiares comunicaron a la Policía Nacional y a la Compañía de Taxis que Jorge no llegó a dormir a su domicilio.



Berrones dijo que entonces, entre los 189 socios de la Cooperativa, iniciaron la búsqueda del vehículo y lo localizaron en el sector de la Quito Sur, con rastros de sangre en el interior. "Eso nos hizo temer lo peor", confesó.



24 horas después, vecinos del barrio Santa Teresa, en Píntag, notaron algo extraño en el fondo de una quebrada y dieron alerta a las autoridades. Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y rescatistas de la Policía Metropolitana descendieron al lugar y encontraron el cadáver de Jorge.



Presentaba golpes en el rostro. El fallecido tenía cuatro hijos y estaba casado desde hace 35 años con Marlene Saona.



El dirigente asegura que los prestadores del servicio de taxi viven en un peligro constante. Añadió que el domingo último, otro compañero de la Compañía Bicentenario S.A. también fue asaltado en el sector de Chilibulo, al sur de la ciudad. Posteriormente, la unidad fue abandonada en el sector de Guajaló. Afortunadamente, dijo, en esa ocasión no pasó de algunos golpes y el robo de ciertos accesorios del vehículo



Por ello el dirigente pide que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) facilite la instalación de cámaras de seguridad en las unidades de taxi de servicio ejecutivo, periférico y convencional para precautelar la vida de los conductores y de los usuarios.



Personal de la Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar el móvil y los responsables del asesinato de Jorge Alfredo Chulde.