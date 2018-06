La Fiscalía entrevistó a tres compañeros de la menor que murió en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Tres de los cinco adolescentes que presuntamente habrían agredido a la pequeña Brithany fueron entrevistados por la Fiscalía del Guayas, la tarde de este martes 5 de junio del 2018. Llegaron con sus padres, familiares y abogados para hablar sobre lo que ocurrió el 11 de mayo en el aula del colegio público del sur de Guayaquil donde estudiaban.

Los menores, por ahora, reciben clases asistidas en sus casas. El Ministerio de Educación también les brinda atención psicológica como parte del análisis de este caso de violencia entre pares. El plantel pasa por un proceso de intervención integral.



La Fiscalía, por su parte, investiga la muerte de Brithany, estudiante de 11 años, como un presunto homicidio culposo. La indagación se enfoca en las autoridades y un grupo de docentes del plantel, por supuestas inobservancias en el cuidado de los alumnos.



El primero en acudir al mediodía fue un adolescente de 12 años. Él se acogió al derecho al silencio, como indicó su abogado. En la tarde se presentaron dos de sus compañeras (también de 12 años), quienes permanecieron junto a sus madres. Sus entrevistas no duraron más de 10 minutos.



Eduardo Breintz, abogado de las adolescentes, aseguró que no están involucradas en el hecho. “El señor padre (de Brithany) quiere pretender denunciar el asunto indicando que fue maltrato. Pero lo que está investigando el fiscal es una situación de adultos, no de las menores”.



El 11 de mayo, Brithany fue presuntamente golpeada y amarrada por un grupo de compañeros de salón. La agresión habría ocurrido cuando no había docentes en el aula de octavo de básica. La niña murió dos días después, en un hospital público. Un derrame cerebral fue la causa de muerte.



El fiscal César Peña informó que enviará una copia del expediente del caso a un fiscal especializado en adolescente infractores. Así se determinará si los menores entrevistados tuvieron o no algún tipo de responsabilidad.



Esta mañana también fueron citados médicos del hospital donde fue atendida la estudiante. El 12 de mayo la menor tuvo fuertes dolores de cabeza. Sus padres la trasladaron a un pediátrico, desde donde fue derivada a un centro de salud cercano; allí su cuadro empeoró. La Fiscalía también indaga si hubo falencias en la atención médica.