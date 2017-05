Comisión Nacional Anticorrupción critica la presencia de funcionarios del anterior Gobierno en el Frente convocado por Lenín Moreno

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) criticó, mediante un boletín de prensa, la integración de un frente que plantea luchar contra la corrupción en el país. En la invitación que realizó el presidente Lenín Moreno a 13 personas consta el nombre de Julio César Trujillo, miembro del CNA.

En el comunicado, emitido el martes 30 de mayo del 2017, la Comisión señala que en el listado de Moreno aparecen personas que se desempeñaron como funcionarios del anterior Gobierno. “Por tanto, no gozan de idoneidad ni autonomía para asumir una investigación imparcial”.



El comunicado también señaló que “ha honrado la misión” que le encargó el Colectivo Nacional de Organizaciones Indígenas, Sociales y Populares. Por eso, añade el texto, “ha procurado responder con éxito y máxima seriedad –en medio de numerosos ataques y persecuciones del poder constituido- a los pedidos de otros colectivos” para investigar la corrupción.



Víctor Rivadeneira, secretario de la CNA, comentó que la Comisión no será parte del frente. Él se refirió al comunicado e insistió en que continuarán con trabajos de investigación sobre supuestos casos de corrupción en el país, pero de manera independiente. Julio César Trujillo no se referirá al caso hasta la próxima semana después de conversar con el resto de sus compañeros.



En abril pasado, nueve miembros de la Comisión fueron declarados culpables por calumniar al contralor Carlos Pólit, pero la jueza del caso desestimó la causa penal por pedido del propio ofendido. Los miembros del CNA responsabilizaron a Pólit de cometer irregularidades fiscales en la adjudicación de terrenos de la Refinería del Pacífico, en Manabí.



El lunes 29 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, invitó públicamente a participar del frente contra la corrupción a monseñor Faustro Trávez, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; a Julio César Trujillo, miembro de la CNA; a Fabián Corral, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Este último señaló que no aceptará la invitación.



En la lista también están María Fernanda Espinosa, canciller; Andrés Mideros, secretario de Planificación y Desarrollo; Francisco Borja, embajador de Ecuador en Estados Unidos; y Rosana Alvarado, ministra de Justicia.



Para conformar el organismo también se invitó a Larissa Marangoni, quien trabajó en el Ministerio de Cultura; a Carlos Rabascall, periodista de TC y a Xavier Zavala Egas, articulista de El Telégrafo.