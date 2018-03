Legisladores presentaron el borrador unificado del Código de Salud

La Comisión Especializada de Salud de la Asamblea Nacional presentó este miércoles, 14 de marzo del 2018, el borrador del texto unificado del Código Orgánico de Salud (COS).

Con la presentación de este documento arranca oficialmente la discusión del borrador para el segundo debate de la normativa.



El cuerpo legal deberá ser sometido a votación dentro de la mesa, antes de que pase al pleno de la Asamblea para su trámite. Así lo expresó el legislador William Garzón, quien encabeza la Comisión.



“Presentamos el trabajo consensuado, articulado y estructurado del proyecto de Ley, que recoge las principales inquietudes y propuestas de la ciudadanía”.



En enero pasado ya estaba listo el texto para iniciar el debate. A última hora, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó un proyecto de Ley presentado por la asambleísta Poly Ugarte. El ente recomendó a la comisión unificar los articulados en un solo proyecto.



Del proyecto de Ugarte se recogieron “las principales propuestas relacionadas con prevención de enfermedades y promoción de salud”, dijo Garzón.





Sobre el tema, la legisladora Ugarte indicó que espera que se convoque a sesión de la Comisión para analizar el borrador del texto. "La Comisión nunca se reunió para tratar la unificación de los textos que hoy presentó el Asambleísta Garzón".



Ugarte también se refirió al anuncio de que se recogió el libro dos de su proyecto, relacionado a la prevención de enfermedades. "Qué bueno que así sea, la prevención es muy importante para el país".



Con la normativa – dijo Garzón – se permitirá regular el sistema nacional de salud.



El legislador adelantó que el COS recoge proyectos importantes relacionados a la prevención de salud. También hay artículos, que hacen referencia a enfermedades catastróficas y raras. La idea es evitar la "dispersión" de la normativa relacionada a la salud. "Hay más de 43 leyes; muchas se contraponen", sostuvo.



Uno de los aspectos que destacó Garzón fue que el Código plantea sanciones administrativas en casos de mala práctica médica.



Al respecto, Víctor Álvarez, representante de los Colegios Médicos del Ecuador, señaló que el gremio se opone a la criminalización de la práctica médica, pero que también están en contra de la impunidad. El galeno sostuvo que enviaron sus propuestas y observaciones al cuerpo legal.



"En estos casos debe haber el debido proceso. Se va a regular estas situaciones en el campo administrativo. Solo en los casos con elementos e indicios penales se debe aplicar el Código Orgánico Integral Penal (COIP)".



El médico subrayó que cada paciente y patología es diferente y que puede haber resultados inesperados. Por eso aplaudieron esta modificación planteada, dijo Álvarez.



Garzón también manifestó que en el Código no se recogieron propuestas del proyecto de Ley de Lucha Contra el Cáncer, que fue presentado al ex presidente de la Asamblea, José Serrano. Agregó que el proyecto aún no ha sido calificado por el CAL.



Sin embargo, dijo que se incluyó un capítulo especial de atención integral de pacientes con esa enfermedad.



En la presentación, además, se sostuvo que se realizaron talleres nacionales con temáticas como bioética, derechos de la ciudadanía, sexuales y reproductivos, medicamentos, dispositivos médicos, alimentación y nutrición.