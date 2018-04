Piden 'comisión de la verdad' para investigar muertes en Nicaragua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Líderes estudiantiles de Nicaragua pidieron este viernes 27 de abril del 2018 crear una "comisión de la verdad" que investigue la acción de la Policía durante las protestas de la semana pasada que dejaron al menos 63 muertos, según organismos no gubernamentales.

La demanda figura en una "proclama" divulgada por Vïctor Quadra, vocero del llamado "Movimiento Estudiantil 19 de Abril" (M19A), el cual ha aceptado asistir a un diálogo con el Gobierno, con mediación de la Iglesia católica y cuya fecha no se ha definido.



"Que se instale una 'Comisión de la Verdad' con presencia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para investigar y condenar los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados por el Gobierno de Daniel Ortega", señaló el texto.



"No queremos ir a dialogar si no se comienzan a investigar estos crímenes" insistió Quadra en entrevista al canal 15 de televisión. Los jóvenes pidieron que el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, los represente en el diálogo.



Monseñor Báez, un conocido crítico del Gobierno, será parte de la comisión episcopal que mediará entre las partes, según dijo el cardenal Leopoldo Brenes.

El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, aceptó ser mediador en el diálogo nacional de paz. Foto: AFP

La Fiscalía anunció el jueves 26 de abril que investigará las muertes ocurridas durante las protestas. Hasta el miércoles pasado la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) había confirmado 63 fallecimientos, aunque el Gobierno ha reconocido diez.



Representantes del Ministerio Público dijeron que la investigación incluirá el deceso de civiles y de policías (la Policía sólo reporta dos muertes), e invitaron a la población a aportar al proceso con pruebas y denuncias escritas.



Las protestas iniciaron con mítines pacíficos de estudiantes en Managua, en contra de una reforma al Seguro Social, pero se extendieron a otras ciudades a raíz de la violenta respuesta de grupos de choque del Gobierno y de la Policía contra los jóvenes.



Marcos Carmona, directivo de la CPDH, acusó a la Policía de haber "cometido una masacre" de civiles, en su mayoría adolescentes universitarios que murieron por impactos de bala de fusil en la cabeza, el tórax y la espalda, de acuerdo a sus investigaciones.



Mientras, en Managua y otras zonas del país se realizaron en las últimas horas emotivos homenajes en memoria de los fallecidos, entre ellos un periodista asesinado de un balazo en la cabeza mientras cubría protestas en la ciudad de Bluefields (surcaribe).



El reconocido cantante Carlos Mejía Godoy anunció que compuso una canción titulada "Jóvenes de abril", dedicada a los jóvenes víctimas de estos sucesos de violencia. "Es una canción sin filiación política, ni partidaria, ni religiosa", dijo el trovador, recientemente galardonado por el Gobierno.



"No puedo ser neutral ante tanta barbaridad. Así como contribuyo con esta canción, seguiré contribuyendo a la causa de los que sufren, a la causa de los oprimidos", aseguró el artista.