Comisión especial recomendará al Concejo una auditoría al proceso de nuevos cupos para taxis

La comisión especial para vigilar el proceso de oferta del servicio de taxis en el Distrito Metropolitano pule desde este martes 8 de mayo del 2018 el informe que presentará ante el Concejo de Quito sobre su trabajo, que se inició el pasado 13 de julio. Este ha incluido un seguimiento sobre cómo se ha trabajado en la revisión de las carpetas entregadas por los postulantes.

Una de sus principales recomendaciones incluiría la necesidad de hacer una auditoría completa al proceso que se realizó para entregar permisos de operación a taxistas que puedan demostrar que han trabajado años atrás brindando el servicio y que cumplan con los requisitos. Esta auditoría se sugerirá porque se han encontrado problemas en varias fases del proceso. La propuesta será presentada en la reinstalación de la sesión extraordinaria del Concejo, en donde se analizará el caso de una presunta red de corrupción en torno a este proceso. La primera parte de esta sesión se celebró el 2 de mayo pasado, pero fue suspendida debido a que el alcalde Mauricio Rodas estaba en la Fiscalía, rindiendo su declaración libre y voluntaria, y no la diligencia causó una demora en su llegada.



Ayer 7 de mayo del 2018, esta instancia del Concejo recibió testimonios de taxistas que afirman que sus carpetas fueron rechazadas por problemas menores y por ello solicitaron a esta comisión ayuda para poder participar en el proceso y obtener un permiso para operar. P. Gallegos señaló que no participó en compañías formadas o en proceso de formación porque un par de ellas le habían pedido entre "USD 3 000 y 4 000 para sacar el papel" y poder trabajar. Sin embargo, el conductor dijo que decidieron no aceptar porque no tenía dinero y porque los requisitos señalaban que se podría aplicar por un cupo de forma individual.

Al respecto, la concejala Luisa Maldonado (ex Alianza País), le pidió acudir a la Fiscalía para denunciar, porque este trámite es gratuito y ninguna entidad pública ni privada puede cobrar por la regularización de taxis y ningún otro trámite que no tenga una tasa establecida de manera legal.



Maldonado, quien preside la comisión, explicó que en esta se han recibido alrededor de 500 quejas con respecto de supuestos errores en el proceso. Por ello, en la propuesta de informe que leyó durante la reunión de ayer , sugirió que se analicen los casos en los que no se ha declarado idoneidad por errores de forma que pueden ser subsanados y que no quitan la condición de histórico al postulante.



Tras la reunión de esta mañana 8 de mayo, la Comisión tenía previsto pulir la propuesta y acordar la definitiva el miércoles 9 de mayo. Esta instancia considera que en la etapa de validación y la elaboración de un instructivo hubo errores, que generaron confusión. Además, según Maldonado, se ha demostrado que hay problemas administrativos como la falta de un documento que puede subsanarse sin dejar por fuera a un postulante. La mayoría de quejas que recibió la Comisión tenían ese problema. La propuesta en este sentido sería que el Concejo abra una etapa de subsanación para este tipo de casos.



Según Maldonado, un censo habría arrojado que existen alrededor de 13 000 taxis operando sin permiso y que el estudio técnico permitirá que 8 960 obtengan su permiso. Por ello, una probabilidad sería que en esos 13 000 la mayoría pudiera demostrar su condición de taxis históricos y por ello sería necesario que el Concejo analice un posible incremento en la cantidad de postulantes que puedan acceder a un permiso.