Comisión de Régimen Económico aprobó traspaso del dinero móvil

Luego de tres horas de debate, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea se allanó a la propuesta del Ejecutivo de traspasar el sistema de dinero electrónico, hoy manejado por el Banco Central (BCE), al sistema financiero privado.

De los 11 miembros de la Comisión, siete votaron a favor de la iniciativa gubernamental.



El informe aprobado por la Comisión, que no es vinculante, deberá ser discutido en el Pleno, que espera tratarlo el miércoles 27 de diciembre del 2017. El organismo votará artículo por artículo el veto del Ejecutivo.



Los asambleístas tendrán que decidir si se allanan a lo propuesto por el Ejecutivo o si ratifican el texto que aprobaron en noviembre, en segundo debate.



En el primer caso, el Pleno necesita la mayoría más uno, y en el segundo, las dos terceras partes de votación en el Pleno.



El cambio en el manejo de esta plataforma fue un compromiso del presidente Lenín Moreno. A cambio, la banca privada se comprometió a reducir la demanda de efectivo en el país por USD 800 millones al año.

El dinero electrónico fue el punto que generó más debate en la Asamblea e incluso dentro de la bancada oficialista. Las fricciones volvieron a evidenciarse el 20 de diciembre en la Comisión. Fue el último punto a tratarse e incluso se hizo a puerta cerrada. La asambleísta de Creo, Mae Montaño, salió de la reunión porque no estuvo de acuerdo con una discusión reservada del tema.



El asambleísta de Alianza País (AP), Juan Lloret, votó en contra del allanamiento porque considera que los bancos privados ya ofrecen medios de pago electrónicos, pero no han logrado masificarlos.



Para Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, la propuesta no consiste en “ceder” a la banca privada el manejo del dinero electrónico. “Es un malentendido, lo que se hace es eliminar el sistema de dinero electrónico del Banco Central y la banca va a manejar medios de pago electrónico”, indicó.



Pero la Comisión no aceptó todas las objeciones del Ejecutivo. De los 14 temas donde el Gobierno pidió cambios, el organismo legislativo decidió allanarse en siete y ratificarse en los otros siete aspectos.



Entre los temas en los que decidieron ratificarse están la exoneración del pago del impuesto a la renta (IR) para nuevas microempresas, que gozarán de la exoneración del IR durante tres años, contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que tengan ingresos operacionales.



El Ejecutivo proponía que se especifique que la exoneración sería siempre que generen ingresos operacionales, empleo neto e incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos.



La Comisión sugiere ratificar la propuesta de la Asamblea de que el límite de endeudamiento de los GAD aumente en caso de que los recursos se destinen a proyectos de riego, vialidad rural, agua potable, alcantarillado y manejo integral de desechos sólidos.



El Gobierno había planteado que estos límites se incrementen en todos esos sectores, excepto en riego y vialidad rural.

En cambio, se allanaron a lo propuesto por el Presidente en lo referente a que las empresas exportadoras, las de turismo receptivo y productoras de bienes con 50% de componente nacional, que reinviertan utilidades, obtengan la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del IR.



Además, aceptaron la propuesta de que el Presidente reduzca el ICE de las cocinas de gas, previo informe del Servicio de Rentas Internas (SRI).



El director del SRI, Leonardo Orlando, defendió el 20 de diciembre la reforma tributaria y negó que tenga un perfil fiscalista. La entidad calcula que la propuesta de ley generará USD 50 millones netos en ingresos al año, un valor menor a los USD 250 millones estimados inicialmente.



El funcionario espera que el texto se apruebe hasta el 31 de diciembre. Así, beneficios como reducción del IVA para exportadores podrá entrar en vigencia a partir del 2018. El incremento del IR del 22 al 25%, que aplica para grandes empresas, regirá en el 2019.

Otros artículos



Buró. La propuesta de que la información crediticia pase de los burós de crédito a la Superintendencia de Bancos (SB) se aceptó en la Comisión. La SB podrá delegar, vía licitación, el servicio a un tercero.



Deudas. El organismo aprobó la iniciativa de que el Banco Central no pueda admitir o adquirir acciones de empresas, de manera indirecta. También se aceptó que solo reciba pagos en efectivo.



Condonación. La Comisión insistió en el artículo para extinguir deudas de personas fallecidas. El Ejecutivo retiró esa propuesta.