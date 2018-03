Comisión Nacional Anticorrupción pide investigar selección de la fiscal Moreno

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el viernes, 16 de marzo del 2018, presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de Thania Moreno, fiscal de Pichincha y también subrogante del Fiscal General.

El informe de 12 hojas y los sustentos fueron entregados en el Consejo de Participación y Control Social (Cpccs) de transición.



Jorge Rodríguez, miembro del CNA, asegura que el Consejo de la Judicatura “manipuló” el concurso de selección de fiscales provinciales, en el que Moreno obtuvo su nombramiento como fiscal de Pichincha.



Esto habría ocurrido “para que Moreno asumiera el caso pases policiales y eximiera de responsabilidad a funcionarios que debían ser indagados”. Cita, por ejemplo, a José Serrano, entonces ministro del Interior. Este Diario trató de hablar con el legislador, pero no fue posible.



En la denuncia, Anticorrupción señala tres posibles anomalías en el concurso: que la Judicatura lo haya realizado en menos de 30 días hábiles, que haya omitido la impugnación ciudadana y que hiciera una incorrecta evaluación práctica.



Sobre esta denuncia, la Judicatura indicó que la selección de fiscales provinciales inició en diciembre del 2014 “con la categorización de la carrera judicial” y que terminó el 18 a abril del 2016.



En la Web de la Judicatura se dice que la convocatoria para el concurso se publicó el 7 de marzo del 2016 y las postulaciones de los candidatos se recibieron un día después. El proceso terminó el 18 de abril de ese año, con la designación de Moreno a la Fiscalía de Pichincha y de otros 19 servidores a diferentes provincias.

La Judicatura también señaló el 16 de marzo que no se favoreció a los postulantes y que el concurso se cumplió “en estricto apego a la Constitución”.



Para la CNA la “velocidad del certamen” coincidió con el caso pases policiales que hasta ese momento era investigado por el fiscal Wilson Toainga.



Ese colectivo pide que se investigue su actuación en ese expediente y sobre todo subraya que haya sido posesionada en el caso el 9 de mayo del 2016, el mismo día señalado para la audiencia preparatoria de juicio.



“Se esperaba que la audiencia y sustentación fiscal la inicie y termine el doctor Toainga; sin embargo, solo pudo instalar la audiencia, puesto que minutos después compareció la nueva Fiscal Provincial”, dice la denuncia.



Y agrega: “¿Cómo se explica que la doctora Thania Moreno tenga listo su dictamen si aún no estaba nombrada?”. El viernes, este Diario buscó la versión de Moreno, pero en su despacho se dijo que la funcionaria estaba fuera de su oficina.



El 15 de marzo, ella se refirió a las quejas en su contra. “Creo que es la quinta denuncia que tengo, me siento bien, porque puedo ir y demostrar que yo no tengo nada que ver, que siempre mi trayectoria ha sido conforme a derecho”, manifestó.

Moreno indicó que la denuncia de la CNA responde a “intereses”. “¡Averigüen quién está denunciado!”



Una semana antes, la fiscal emitió un comunicado para informar que en el tema de los pases ella actuó en la audiencia de juzgamiento y que la indagación y recolección de evidencias la hizo Toainga.



En la denuncia de Anticorrupción se señala que ese fiscal llamó a rendir versión a Serrano y a otros cinco funcionarios de la Policía, de la Presidencia y del Ministerio del Interior. “Con la salida de Toainga, estos funcionarios no fueron convocados”.

Según Moreno, este caso estuvo “sometido a control jurisdiccional”.