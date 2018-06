Comisión conjunta del acuerdo nuclear se reúne en Teherán el 7 de junio

LEA TAMBIÉN

Representantes de Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania se reunirán el jueves, 7 de junio del 2018, en Teherán con la parte iraní para abordar la continuidad del acuerdo nuclear de 2015 tras la salida de Estados Unidos.

El encuentro, a nivel de expertos, tendrá lugar en una semana de incertidumbre tras el anuncio de Irán de que ha iniciado los preparativos para construir centrifugadoras avanzadas en su gran planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.



El jefe de la Agencia Iraní de Energía Atómica (AIEA), Ali Akbar Salehí, señaló el martes, no obstante, que esta medida no es contraria al pacto nuclear ni significa que las conversaciones con los países europeos hayan fracasado.



A Europa también se dirigió un día antes el líder supremo, Ali Jameneí, quien advirtió de que Irán "no va a tolerar que haya sanciones y que sigan las limitaciones nucleares", subrayando que ese "sueño" de algunos gobiernos europeos "nunca se materializará".

Desde la salida de EE.UU. del acuerdo el pasado 8 de mayo, Irán ha celebrado varias rondas de consultas con el resto de firmantes -Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- para estudiar si sus intereses se ven garantizados y permanece de este modo en el pacto.



El acuerdo, firmado en 2015, limita y vigila el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra Teherán.



Las sanciones que ha reimpuesto EE.UU. afectan a las compañías europeas y, pese a que la Comisión Europea ha activado el llamado "estatuto de bloqueo", muchas empresas ya han informado de su retirada de Irán.



El miércoles, los ministros de Exteriores y Economía de Francia, el Reino Unido y Alemania enviaron una carta a sus homólogos de Estados Unidos para exigirles exenciones a ciertos sectores económicos en la aplicación de sanciones a sus empresas que comercien con Irán.



La última reunión de la comisión conjunta se celebró el pasado 25 de mayo en Viena, donde por primera vez estuvo ausente la delegación estadounidense.