Colombia niega que Ecuador haya pedido captura de Vicepresidente

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró el viernes 6 de abril del 2018 que no existe ninguna orden de captura en contra del vicepresidente del país, Óscar Naranjo, ni contra la antigua cúpula militar de Colombia a causa de una operación en 2008 en el territorio ecuatoriano de Angostura, en la que fue abatido el número dos de las FARC.

"Aquí no ha habido absolutamente ninguna orden de captura, ni contra el Vicepresidente, ni en contra de ningún general, llevamos diez años en un proceso en el que nosotros hemos dicho desde el primer día que no reconocemos la jurisdicción", manifestó Holguín.



La denominada 'Operación Fénix' tuvo lugar en Angostura, provincia de Sucumbíos, en Ecuador, la cual desató en su momento una crisis entre el ambos gobiernos porque la Fuerza Pública ingresó a territorio ecuatoriano sin previo aviso y autorización.



Naranjo se desempeñaba entonces como director de la Policía Nacional. La operación dio como resultado la muerte de Luis Devia, alias 'Raúl Reyes', junto a otros 21 guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y cuatro estudiantes de nacionalidad mexicana, que se encontraban en el sector del ataque por motivos académicos.



Medios locales informaron el jueves sobre una supuesta orden de captura contra la cúpula militar colombiana de 2008 vigente durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).



Uribe defendió a los militares frente al pedido de captura. "Allí no se hizo un ataque a civiles, allí se hizo un ataque a terroristas en donde se coordinaban secuestros", indicó en un video difundido en sus redes sociales.



La orden de captura también estaría dirigida contra el coronel retirado de la Policía Camilo Ernesto Álvarez; Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares que ahora hace parte de la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional); el ex comandante de la Fuerza Aérea Jorge Ballesteros; el excomandante de la Armada Nacional Guillermo Rivera; y al excomandante del Ejército Nacional Mario Montoya.