La coeducación tiene su primera promoción de graduados

Hace seis años Kimberly Angulo no quería estudiar en el colegio Vicente Rocafuerte. Tenía solo 12 años y fue una de las primeras alumnas en llegar a las aulas de este emblemático plantel guayaquileño, que hasta el 2012 fue exclusivamente de hombres.

“Al comienzo me sentía incómoda. Pero este colegio me dio muchas oportunidades; he hecho buenos amigos y entré al programa de bachillerato internacional”, dijo este martes 6 de marzo del 2018. Ella ocupó la primera fila en la ceremonia de graduación de la 171 promoción del plantel, la primera desde que comenzó el proceso de coeducación.



Hace seis años, los colegios públicos que tradicionalmente eran solo para hombres o solo para mujeres se convirtieron en instituciones mixtas. En ese tiempo existían 656 establecimientos de mujeres o de hombres.



Esta mañana, en el Vicente Rocafuerte, chicos y chicas lanzaron sus birretes y visitaron por última vez sus salones de clase. De los 863 estudiantes de tercero de bachillerato, 275 son mujeres.



“En nuestra promoción han sido pocas compañeras, pero en los cursos inferiores incluso superan a los hombres. Hemos compartido y aprendido de nuestras compañeras, porque son muy inteligentes y hasta sacaban mejor notas que nosotros”, reconoció Anthony Alcocer, uno de los graduados.



Y no se equivoca. Carolina Benítez es la mejor graduada de la promoción 2017-2018, en la especialidad Contabilidad-Comercialización. La jovencita subió al podio vicentino para dar el discurso a nombre de sus compañeros.



En su capa azul resaltaba la medalla dorada que le impusieron las autoridades, como un reconocimiento a su esfuerzo. “Este acto marca el inicio de nuestras travesías, donde navegaremos en el inmenso mar de conocimientos universitarios”, dijo la bachiller.



La subsecretaria de Educación de la zona 8, Érika Laínez, indicó que desde hoy y hasta el jueves 8 de marzo se incorporarán 162 740 estudiantes de instituciones fiscales, fiscomisionales y privadas en la región Costa. Solo en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) son 48 938 graduados.