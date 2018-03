CNEL desmiente aumento en tarifa y cortes de energía eléctrica

“Es mentira. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales e ir a las fuentes oficiales de información”, advirtió el gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel-EP), Fausto Valle, con relación a reclamos de las personas sobre un supuesto incremento de las tarifas y cortes de energía eléctrica en los últimos días.

Valle aseguró que no existen tales alteraciones durante un encuentro con la prensa que sostuvo este martes, 13 de marzo de 2018, en la sede de la corporación, en Guayas.



El motivo principal de la reunión fue anunciar el nuevo sistema comercial para el pago de la energía eléctrica, que regirá desde este mes. Su implementación generó descontento en los usuarios, pues durante los primeros diez días de marzo las recaudaciones para el pago del servicio no se pudieron realizar por fallas en las plataformas.



“Todo cambio es así”, afirmó el gerente de Cnel al referirse a la “migración a nuevas tecnologías”.



El nuevo sistema se denomina Sidge y se trata de un proyecto que plantea la homologación y modernización de los procesos de gestión comercial de todas las empresas de distribución eléctrica, coordinado directamente por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).



Valle aseguró que en el país existen 21 sistemas comerciales, por lo cual considera necesario emplear una única plataforma para un mejor manejo de la información comercial e información de los clientes.



A pesar de que reconoció que la implementación de este mecanismo había generado inconvenientes, aseguró que la intención no es perjudicar a los usuarios.

Este nuevo sistema implica un cambio de código para el pago de la luz, pero solo en la ciudad de Guayaquil, que representa 40% de la operación de la corporación.



Este nuevo código consta de 12 dígitos y se llamará Cuenta Contrato, en sustitución del Código Suministro.



Este serial, que se incluirá en las planillas de pago a partir de marzo, se podrá ubicar en la parte superior derecha de la factura.

Sin embargo, quienes deseen solicitar el nuevo dígito pueden llamar al teléfono 1-800-263537, o acercarse a alguna de las agencias.



En la página web de Cnel está habilitado un enlace para la verificación del código.