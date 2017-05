El CNE suspende por 12 meses a Sociedad Patriótica por no transparentar cuentas del 2015

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este 8 de mayo del 2017 suspender al Partido Sociedad Patriótica (PSP) durante 12 meses del Registro de Organizaciones Políticas. Es decir, la agrupación no podrá ejercer ninguno de sus derechos durante ese tiempo, por ende no podrá participar ni organizar actividades proselitistas.

El motivo es la no justificación de su informe fiscal del 2015. En las cuentas del partido existe en rubro denominado "Caja Transitoria", con un saldo de USD 1 051 931,96 que no han sido respaldados con documentación, según el ente rector.



Por eso, la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto recomendó al Pleno que se sancione al PSP con un año de suspensión y la no entrega del Fondo Partidario Permanente 2016 hasta que presente la información requerida.

Los consejeros aprobaron el informe por unanimidad, ya que el partido tuvo 90 días para justificar los gastos y no lo hizo. Gilmar Gutiérrez, presidente de la agrupación, pidió el 24 de marzo, que se les otorgue una nueva prórroga. Pero la solicitud original del CNE fue hecha el 28 de diciembre, por lo que los consejeros decidieron no extender el plazo.



El fondo partidario permanente es una asignación publica anual que reciben los partidos y los movimientos nacionales, luego de cumplir requisitos previos. Este dinero puede ser utilizado solo para actividades de formación, publicaciones, capacitaciones e investigación, así como para su funcionamiento institucional.

En el 2015, el PSP recibió USD 372 720, y para este año se le asignaron 588 343, que no serán adjudicados por este incumplimiento a la Ley Electoral.



Este Diario intentó contactarse con el presidente y vicepresidente del PSP, Gilmar Gutierrez y Patricio Zuquilanda, vía telefónica para consultarles sobre esta decisión del CNE y conocer su versión sobre el monto no justificado, sin embargo hasta las 17:40 no fue posible.