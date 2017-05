CNE completó la entrega de credenciales a legisladores nacionales y parlamentarios andinos

En el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, este viernes 12 de mayo del 2017, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregaron las credenciales a los 15 legisladores nacionales, los seis asambleístas por el extranjero y los cinco parlamentarios andinos, que ganaron en los comicios generales. Todos estuvieron acompañados de sus alternos.

José Serrano, Gabriela Rivadeneira, Viviana Bonilla, Carlos Vera, Augusto Espinosa, Carlos Viteri Gualinga, Liliana Durán, de Alianza País; Guillermo Celi, Fernando Burbano, Mae Montaño, por la alianza Creo-SUMA; Cristina Reyes, Henry Kronfle, Paola Ventimilla, por el Partido Social Cristiano (PSC); María Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador (FE); y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID); oficialmente fueron reconocidos como asambleístas.



Hugo Quiroz, Rosa Cárdenas y Pamela Aguirre, de AP; Fausto Cobo, Creo-SUMA; y Patricia Terán, del PSC, en cambio, fueron acreditados como parlamentarios andinos.



Y seis legisladores por el extranjero. Ximena Peña, AP; y Byron Suquilanda, Creo (EE.UU. y Canadá). Esther Cuesta y Esteban Melo, los dos oficialistas (Europa, Asia y Oceanía). Mauricio Zambrano, AP; y Fernando Flores, Creo-SUMA (América Latina, África y el Caribe).



Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, recalcó en el discurso de apertura del acto la "transparencia" con la que se desarrolló el proceso electoral en Ecuador el pasado 19 de febrero. Por esto -dijo- las credenciales que se entregan son "honestas".



Recordó una vez más los "mitos y los hitos" de las elecciones. Aclaró que en el proceso se desestimaron rumores como el voto y empadronamiento de personas fallecidas, las papeletas planchadas, la adjudicación de votos erróneamente... Pero, aclaró que el CNE no respondió las amenazas y agresiones de la misma manera, sino con trabajo.



Los legisladores nacionales, que se posesionarán en sus funciones este domingo 14 de mayo, coincidieron en la importancia que tendrá el diálogo en el próximo período legislativo. Serrano, virtual presidente de la Asamblea, dijo que habrá la apertura para debatir y aprobar iniciativas legales de la oposición.



Celi, el más votado por Creo-SUMA, expuso que espera que esto no quede solo en discurso. Y que la primera muestra de esa apertura debe darse el domingo de la posesión, cuando se nombre a los vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL).



Con la creación de las bancadas de minoría y de los aliados de AP, sumadas a los bloques oficialista, Creo-SUMA y socialcristiano empezó una incógnita por saber que fuerza no tendrá representatividad en el CAL, el máximo organismo de la legislatura.



Alianza País tendrá mayoría absoluta en el pleno, 74 curules; por lo que dependerá de esta organización apoyar o vetar los candidatos que las bancadas mocionen para el CAL.



Además de las autoridades electas y representantes del CNE participaron del acto de entrega de credenciales el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Baca; su hermano y fiscal general, Carlos Baca; el superintendente de Bancos, Christian Cruz.