CNE atiende 12 denuncias sobre personas muertas empadronadas para las elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, informó que el organismo atiende hasta el momento 12 denuncias sobre personas fallecidas que constan en el padrón electoral para las elecciones del próximo 19 de febrero.

En una rueda de prensa de evaluación de la jornada del Segundo Simulacro Nacional para las elecciones, el funcionario explicó que en una auditoria que se realizó al padrón las inconsistencias ni siquiera llegaron al 1%.



“Son 12 816 698 electores. No hay registro electoral en el mundo que sea perfecto”, agregó Pozo la tarde de hoy domingo 22 de enero en Guayaquil. Rechazó los intentos de desprestigio del sistema electoral y la politización de un caso “tan doloroso para el país” como el de la desaparición de los hermanos Restrepo.



“Existe un registro electoral depurado, confiable, cuya única base son los datos del Registro Civil, con un corte del 4 de octubre pasado”, agregó Pozo, quien reconoció que existen ciudadanos que efectivamente están fallecidos, pero al no estar inscritas las actas de defunción siguen constando en el registro electoral.



El CNE ha pedido por escrito información al Registro Civil de cada uno de los 12 casos denunciados a través de redes sociales. Y el Registro publicó una nota aclaratoria informando que la inscripción de las defunciones es exclusiva responsabilidad de los parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y de segundo grado de afinidad.



El Presidente del CNE instó a presentar denuncias sobre posibles nuevos casos. Sobre los hermanos Restrepo dijo"es obvio que al no haber una partida de defunción, son ciudadanos que están empadronados”.



Una vez eliminadas las Juntas Intermedias, con el escaneo de actas en buena parte de los mismos recintos, el Consejo espera publicar en su página web, la misma noche del 19 de febrero, las actas de todas las juntas receptoras del voto del país.



Y entregará los resultados oficiales de las elecciones en un promedio de cinco a siete días, según Poco. El promedio para entrada oficial de resultados ha sido de 20 días desde el retorno a la democracia, apuntó.



El CNE puso a prueba este domingo la transmisión de actas de las mesas de votación, su publicación simultánea en la web y la conectividad de 1 382 recintos electorales, el 76,6% del sistema que estará operativo en las elecciones.



El ejercicio puso énfasis en el escaneo de actas de escrutinio, la funcionalidad de los Recintos de Transmisión y Publicación de Actas, el traslado de las actas desde los recintos que no tienen posibilidad de procesarlas hasta los recintos de transmisión.



En el tercer simulacro nacional, previsto para el próximo 5 de febrero el organismo pondrá a prueba el 100% de transmisión de los recintos electorales.



En el ejercicio de este domingo participaron un total de 8 424 personas del CNE, 1 352 miembros de la Policía Nacional y 964 efectivos de Fuerzas Armadas a nivel nacional. Se procesaron 31 929 actas de 1 382 recintos. Y se acreditaron en total 261 delegados de organizaciones políticas.



El jueves 16 de febrero de 2017 se realizará la primera jornada adelantada de votación para personas privadas de la libertad; y el viernes 17 de febrero se realizará la jornada del voto en casa. Con respecto al material electoral, el CNE informó que ya ha sido impreso más del 50% de las papeletas y documentos.



La próxima semana iniciará el armado de los paquetes electorales. Y a partir del 9 de febrero empezará la distribución de los kits a cada uno de los recintos. En el segundo ejercicio de simulación participaron las delegaciones electorales de las 24 provincias y tres circunscripciones en el exterior.