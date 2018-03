Cinco claves sobre la detención de Puigdemont en Alemania

La detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont el domingo 25 de marzo del 2018 en Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, sorprendió al país europeo e hizo que surgieran preguntas, entre ellas por qué se esperó hasta que estuviera en Alemania para arrestarlo y si la Justicia germana ejecutará la extradición. A continuación cinco claves:



1. ¿Por qué se esperó a que estuviera en Alemania para detenerlo?



La detención de Puigdemont en un área de descanso en una autopista en el norte de Alemania se produjo cuando viajaba en auto desde Finlandia, atravesando Suecia y Dinamarca, con destino Bruselas.



Allí vive desde hace casi cinco meses tras abandonar España cuando fue destituido por el Gobierno central debido a la activación de su plan independentista en Cataluña. Desde el Ministerio del Interior alemán evitaron comentar este lunes 26 de marzo, por qué otros países que atravesó Puigdemont no procedieron a su detención en cumplimiento de la orden de arresto.



"No soy la persona adecuada para contestar a esa pregunta. Habrá que preguntar a Dinamarca por qué no lo detuvieron ahí", declaró el portavoz de Interior, Johannes Dimroth. "No quiero entrar en especulaciones".



2. ¿Es Alemania un país más favorable para efectuar una rápida extradición?



Alemania es uno de los países con los que España mantiene mejor cooperación policial. Además, a diferencia de lo que ocurre en Bélgica, el código penal germano incluye el delito de alta traición, equiparable, según los expertos, al de rebelión que se imputa al expresidente de Cataluña.



Ese delito en Alemania contempla penas que van de los diez años de prisión a la cadena perpetua en los casos más severos. Los dos delitos son "muy parecidos, ya que las personas demandadas, capitaneadas por Puigdemont, querían de manera violenta modificar el ordenamiento constitucional en España para lograr la separación de Cataluña", explicó a dpa el abogado Carlos Wienberg.



3. ¿Cómo se enteró la Policía alemana del paradero de Puigdemont?



El arresto del líder independentista catalán también hizo surgir la duda de cómo supo la Policía alemana dónde estaba exactamente y si, como apuntan algunos medios, fue seguido por los servicios secretos españoles, que esperaron a que estuviera en un país más favorable a sus fines para avisar de su llegada.



El portavoz del Ministerio de Interior Dimroth rehusó detallar cómo llevó el aviso a manos de las autoridades alemanas y se limitó a recordar que la orden estaba ya en la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre los cuerpos policiales de países del espacio Schengen, y que "por regla general la Policía española tiene contacto con sus colegas alemanes".



4. ¿Puede presentar Carles Puigdemont una solicitud de asilo en Alemania?



Si bien el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha indicado en declaraciones a la cadena catalana TV3, que de momento no se ha puesto sobre la mesa pedir asilo en Alemania, ha asegurado qeu analizarán todas las opciones cuando se reúna con la defensa alemana del ex presidente regional.



En relación a esta posibilidad, en Berlín contestaron hoy que por principio "todo el mundo" es libre de dirigirse a los organismos responsables de las peticiones de asilo. "De manera abstracta se puede decir que sí, que puede presentarlo (...) El derecho de asilo está abierto para él", indicó el vocero de Interior.



Dimroth apuntó además que no conocía la cifra exacta de españoles que han pedido asilo en Alemania. "No sé el número pero me atrevo a decir que tiende a cero", manifestó sobre un país que al pertenecer a la Unión Europea se considera seguro.



5. ¿Cuál es la postura del Gobierno alemán sobre la detención y extradición?



Desde el Gobierno alemán se mostraron cautos con la detención. El portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, insistió hoy una vez más en que el desafío catalán constituye un asunto de política interna que debe ser abordado en el marco de la Justicia española.



"España es un Estado democrático. Desde nuestro convencimiento y nuestra experiencia, España es un Estado constitucional. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español", dijo Seibert para a continuación recordar que el Gobierno alemán respalda la postura adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.



"El Gobierno español siempre ha señalado que no ha encausado al señor Puigdemont y sus compañeros por sus ideas políticas, por sus ideas de independencia, sino debido a acusaciones concretas por un delito. Si este delito se ha cometido, deben determinarlo los tribunales españoles", agregó Seibert.



Por su parte, la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, recordó horas después de la detención que se trata de un asunto de la Justicia. "Los primeros pasos son puramente jurídicos", declaró en la cadena de televisión pública alemana ARD.



"Deben comprender que ahora desde el lado político no quiera intervenir en este proceso legal. Tampoco con declaraciones precipitadas", indicó la política socialdemócrata.