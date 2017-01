Clínica estética donde falleció la actriz Melanie Montenegro fue clausurada

La clínica de cirugía estética donde falleció la actriz y modelo Melanie Montenegro fue clausurada este martes 10 de enero del 2016. El local, ubicado en un barrio del sur de Guayaquil, fue cerrado esta mañana por disposición del director de Salud provincial del Guayas, Bernardo Hidalgo.

El funcionario colocó los sellos de clausura en el establecimiento donde, según las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, falleció la actriz quiteña, tras someterse a una cirugía de lipoescultura. La joven de 22 años fue reportada como fallecida el 23 de diciembre del 2016.



Hidalgo indicó que por de la investigación de la muerte de la joven hicieron una nueva inspección de la clínica, en la que encontraron varias irregularidades. Según Hidalgo, allí se hallaron fármacos supuestamente caducados y se determinó, tras la revisión, un mal manejo de los desechos hospitalarios dentro del quirófano.



El funcionario comentó que existe un proceso sanitario en contra del establecimiento a raíz de la investigación que se sigue por el delito de supuesta negligencia médica. "En Guayas hay otras 30 clínicas a las que se les realizará la debida inspección", mencionó Hidalgo.

La clínica, de propiedad de Felipe L. tenía en sus puertas dos tipos de sello de clausura: el ordenado por la Dirección Provincial de Salud por mal de desechos hospitalarios; y el otro por parte del Muicipio de Guayaquil, que establece que el local no cumple con algunas ordenanzas municipales, como por ejemplo, no tiene en el predio un área destinada para parqueo, o que está ubicado en una zona determina por el Municipio como residencial turística; y, en consecuencia, no era compatible con la actividad de la clínica.