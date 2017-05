Ciudadanos venezolanos protestaron en el parque El Ejido

Un grupo de ciudadanos con camisetas y banderas de Venezuela se concentraron este 24 de mayo en el parque El Ejido, en el centro de Quito. Ellos aprovecharon el Cambio de Mando Presidencial en Ecuador para hacer visible su malestar por la situación política, económica y social del país caribeño.

"No vino a dar la cara porque sabe que no es bien recibido aquí. Mi familia está muriendo de hambre y yo protesto por mi familia", dijo Maritza Padrón quien sostenía un cartel en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.



Hasta la noche del 23 de mayo estaba previsto que el Mandatario venezolano participara del Cambio de Mando. Sin embargo, la mañana de este miércoles se informó que, en su lugar, iba a estar la vicepresidenta de Venezuela, Carmen Meléndez.



Eso no impidió que la también venezolana Ligia Bracamontes se manifieste de manera pacífica en contra de las muertes de manifestantes en el país vecino. Ella reclamó por mayor libertad y pidió la salida del Mandatario.



Hubo un momento de tensión cuando personas identificadas con camisetas de Alianza País increparon a los venezolanos. Hubo intercambio de insultos y fue necesaria la presencia de policías para separar a ambos grupos.