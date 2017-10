Una ciudad de EE.UU. exige a víctimas de Harvey que no boicoteen a Israel

La ciudad de Dickinson (Texas, EE.UU.) puso como condición a los solicitantes de ayuda afectados por el huracán Harvey que certifiquen por escrito que no participan o participarán en un boicot a Israel, según denunció hoy (19 de octubre de 2017) la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

"Al ejecutar este acuerdo a continuación, el solicitante verifica que: (1) no boicotea a Israel; y (2) no boicoteará a Israel durante la vigencia de este contrato", reza una de las cláusulas del formulario de solicitud -disponible en la página web de la ciudad- para recibir ayuda de un fondo destinado a las víctimas de Harvey.



La ACLU, la organización de derechos civiles más importantes de EE.UU., aseguró hoy en un comunicado que esta disposición viola los derechos de libertad de expresión de los habitantes de Dickinson, una ciudad de cerca de 20 000 habitantes situada en la costa de Texas, a unos 50 kilómetros de Houston.



Precisamente esta zona fue la más perjudicada por el ciclón Harvey, que dejó un total de 88 muertos y decenas de miles de desplazados en Texas a finales de agosto.



"La Primera Enmienda protege el derecho de boicot a los estadounidenses y el Gobierno no puede condicionar este fondo de ayuda ni ningún otro beneficio público en un compromiso de abstenerse de esta expresión política amparada", indicó el director legal de la ACLU de Texas, André Segura.



De este modo, Segura consideró que esta condición de la ciudad de Dickinson supone una "violación flagrante" de la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión.



La inclusión de esta cláusula llega después de que Texas aprobase en mayo una ley que prohíbe financiar o invertir fondos públicos del estado en empresas que formen parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), una campaña global que busca aumentar la presión económica y política sobre Israel.

La medida exige verificar que las compañías contratadas por entidades gubernamentales de Texas no boicotean a Israel.

"Cualquier política anti-Israel es una política anti-Texas y cualquier boicot a ese país es considerado un acto contrario a nuestro estado", aseguró entonces el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott antes de rubricar la legislación.