Cielo nublado y presencia de lluvias en Quito, para este San Valentín

El frío en Quito continuará durante este San Valentín, Día del Amor y la Amistad. La mañana de este martes 14 de febrero, la capital amaneció con un cielo nublado y se prevé que las condiciones climáticas se repitan durante los próximos dos días.

Fabio Bellacanzone, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explica que el pronóstico para hoy es de un cielo nublado variando a parcial nublado con lluvias.



Durante el mediodía se prevé que el cielo se despeje, pero en la tarde y noche se espera precipitaciones abundantes como en estos dos últimos días. El domingo se registró 39 mililitros y ayer 17 mililitros de lluvias (la mayoría desde las 22:00).



Según Bellacanzone, el frío generalizado en la ciudad se debe a una afectación que viene desde la parte litoral del país con corrientes húmedas.



Esta mañana se registró una temperatura en Iñaquito de 10.4 grados, mientras que en el sur de la ciudad fue de 8.2. Esta zona es más fría por se una parte más alta. La máxima para hoy se espera alrededor de las 14:00, y estará entre los 19 y 20 grados.



Para los próximos días no se ve un cambio de condiciones climáticas. No se registraron emergencias por las lluvias durante esta madrugada.



Christian Rivera, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE- M), recuerda que estos días habrá mal tiempo por eso recomienda activar los cinco sentidos para conducir.



Además, revise el estado de los neumáticos, limpia vidrios, desempañadores, respetar los límites de velocidad, encender las luces, ver que las llantas no estén lizas y no botar escombros ni basura en el espacio público porque pueden tapar las alcantarillas, sumideros o quebradas.