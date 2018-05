Piden a CIDH acompañar debate sobre legalización del aborto en Argentina

LEA TAMBIÉN

Defensoras de los derechos de la mujer de Argentina pidieron este miércoles 9 de mayo del 2018 a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia en Santo Domingo, acompañar el debate legislativo que se lleva a cabo en la nación suramericana sobre la legalización del aborto.

De acuerdo con representantes de la sociedad civil, en Argentina dos de cada diez muertes maternas son por abortos clandestinos, por lo que legalizar el aborto "es un imperativo de derechos humanos". Además, cada tres horas en ese país una niña de 10 a 14 años se convierte en madre.



"El embarazo no deseado es resultado de pobreza, exclusión, falta de educación sexual y falta de acceso a aborto legal", agregaron.



En ciertas causales el aborto es legal desde 1921, "pero no se respeta en todas las jurisdicciones, empujando a la mujer a la clandestinidad y la criminalización", denunciaron.



Ante ese panorama, "avanzar hacia la despenalización del aborto es fundamental, pero también es importante asegurar su correcta implementación posterior".



En la audiencia también intervino Noelia Garone, de Amnistía Internacional, quien subrayó que "invocar la objeción de conciencia por fundamentos religiosos pone en peligro la vida de niñas y mujeres en Argentina y las obliga a recurrir a abortos inseguros".



Por su lado, la representación del Estado argentino afirmó que se trabaja para que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales previstas por la ley, en todas las provincias.



A la vez, agregó que todas las voces son escuchadas y respetadas en el debate pero serán los legisladores que tomen la decisión sobre despenalización del aborto.



Tras las exposiciones de las partes, la comisionada Flávia Piovesan destacó la importancia de impulsar la despenalización del aborto en la agenda legislativa.



"Creo que Argentina está marcando agenda de salud pública para toda la región", argumentó en la audiencia. Mientras que la comisionada Esmeralda Troiti señaló que "todo acto sexual con una niña es violación, y si este lleva a embarazo, es un embarazo forzado. Su vida y su proyecto de vida es lo que hay que proteger".



Por su parte, la relatora especial Soledad García Muñoz se puso a disposición de Argentina para colaborar en el debate sobre despenalización del aborto.



El Código Penal vigente en Argentina desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.



Un nuevo proyecto, que se ha presentado siete veces, establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. Después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.



El tema del aborto en Argentina formó parte de la tercera jornada de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo y cuya agenda incluye también el examen de casos de Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.