Christian Viteri dejó AP antes de terminar su indagación sobre corrupción

La salida de Christian Viteri de Alianza País se dio en medio de un proceso disciplinario que impulsó el Comité de Ética del movimiento; y luego de que votó en contra de la ley sobre plusvalía, del presidente Rafael Correa. El Mandatario solicitó su expulsión.

Viteri, de 44 años, empezó su trabajo legislativo en noviembre del 2013, tras la renuncia de Alexandra Arce a la Asamblea para candidatizarse a la Alcaldía de Durán. Él era su alterno.



Se afilió en marzo del 2014, cuando inició la carnetización de AP para agrupar organizaciones. No ha pertenecido a otro partido.



El legislador no destacó mediáticamente hasta el 6 junio del año pasado, cuando propuso que todos los asambleístas y las autoridades del Ejecutivo cobraran su sueldo en dinero electrónico, uno de los proyectos de este Gobierno. La propuesta fue acogida por el propio Correa.



Su segunda aparición fue dos días después, el 8 de junio. En esa ocasión, Carlos Pareja Yannuzzelli, acusado de cohecho en el caso Petroecuador, compareció a la Comisión de Justicia de la Asamblea.



Viteri presentó documentos e interrogó al exfuncionario sobre un inmueble en Samborondón que habría comprado en USD

221 000 y que no incluyó en sus declaraciones.



El legislador recuerda que un día antes divulgó en el interior del bloque verdeflex los documentos que tenía y las preguntas que iba a realizar. Entonces, un asesor del Gobierno -que está próximo a postularse para ser Fiscal General- le recomendó que enfocara las investigaciones sobre paraísos fiscales en entes privados, “como las universidades, ya que el hacerlo con funcionarios públicos podría afectar en el Régimen”.



Marcela Aguiñaga, legisladora de AP, niega que eso haya ocurrido. En una entrevista en radio Sonorama, la candidata a la reelección aseguró que todos los asambleístas que participaron de esa reunión de bloque pueden “dar fe” de que nadie le dijo que encubra o que no investigue.



El CAL había designado a la Comisión de Justicia -de la que forma parte Viteri- para que investigue lo relacionado con los ‘Panama Papers’.



Esa indagación se desarrolló en medio de un ambiente preelectoral, en el cual el oficialismo vivía un cabildeo interno por la designación (primero) del binomio presidencial y (segundo) de los candidatos a la Legislatura.



Viteri aspiraba a ser candidato a la Asamblea y de hecho estuvo en una lista preliminar. Al final no fue postulado.



Dentro del proceso de indagación de Petroecuador viajó a España para recabar información. Conoció de tres cuentas abiertas en Suiza por personas vinculadas a la estatal petrolera.



El pasado 31 de diciembre, Correa tildó de “traidor” a Viteri. El legislador se sintió defraudado, porque su incursión en la política -dice- se debió a que el proyecto de la revolución le pareció democrático, pero se dio cuenta que tenía un “dueño”.



Viteri fue asesor tributario de Nicolás Issa Wagner, quien dirigió el SRI en Guayas (2007), y hoy es asambleísta. Nicolás Issa Obando (fallecido) lo invitó a él y a Viviana Bonilla (exGobernadora del Guayas y candidata a la Asamblea) a integrar el Frente de Lucha Ciudadana, una de las facciones de AP en la provincia. Pero hace tres años, esa agrupación se convirtió en Somos más, un comité de la revolución, dijo Issa Wagner.



Nunca tuvo una relación cercana con el Mandatario. Pero Viteri esperaba que él lo llamara para pedirle las evidencias sobre sus denuncias de Petroecuador. No pasó. Quien sí lo contactó fue Jorge Glas. Lo invitó a almorzar y le informó del avance de la investigación. El candidato a la Vicepresidencia lo desmintió en Ecuadoradio, el lunes pasado. Dijo que se reunió con él, pero no en un almuerzo.



La Comisión de Ética de AP decidió archivar el expediente en su contra por su desafiliación. Viteri se dedicará al libre ejercicio de su carrera de abogado al terminar su periodo y, en lo político, no descarta formar un partido.