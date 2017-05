Un choque entre dos buses dejó dos personas heridas al norte de Quito

Dos buses de transporte público protagonizaron un accidente de tránsito aproximadamente a las 11:00 de este viernes 5 de mayo del 2017. El hecho se produjo en la avenida Diego de Vásquez, a la altura del terminal de La Ofelia, al norte de Quito.

Según la agente Civil de Tránsito Mishell Zambrano, se produjo un choque por alcance entre una unidad de la cooperativa Paquisha y un bus de la cooperativa Catar.



Zambrano indicó que el conductor de la unidad de la cooperativa Paquisha refirió que "se quedó sin frenos", por lo que se impactó contra la parte posterior del automotor de la cooperativa Catar, que cubre la ruta Marín - Carcelén. Producto del accidente, dos pasajeros que que viajaban en esta última unidad resultaron heridos.

Según uno de los conductores, su vehículo se había quedado sin frenos y por ello se habría producido el choque. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El resto de usuarios reportaron golpes leves debido al impacto. Hasta el sitio del accidente se trasladó personal del Cuerpo de Bomberos para limpiar los restos del parabrisas que se desperdigaron en la calzada.



Los conductores involucrados prefirieron no dar declaraciones. Según la agente Zambrano, los choferes estaban a la espera de que se dé el alta de las dos personas heridas para poder llegar a un acuerdo sin necesidad del proceso administrativo, ya que los heridos no presentarían heridas graves.



La movilidad en esa parte del norte no presentó complicaciones debido al accidente.