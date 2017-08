'El Chapo' Guzmán contrata al abogado que defendió al mafioso John A. Gotti

El narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detenido en Nueva York a la espera de juicio, ha contratado al abogado Jeffrey Lichtman, conocido por su defensa del mafioso John A. Gotti, según confirmó este martes, 8 de agosto, a Efe el propio letrado.

Guzmán fue extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero y desde entonces ha sido representado por un grupo de abogados de oficio.



En un escrito, los letrados comunicaron al juez este lunes que el mexicano ha llegado a un acuerdo para montar una defensa privada, aunque explicaron que el nuevo abogado está a la espera de recibir del Gobierno garantías de que podrá cobrar sus honorarios antes de asumir de forma oficial el caso.



Las autoridades reclaman a 'El Chapo' más de USD 14 000 millones por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa, por lo que el letrado quiere asegurarse de que no se confiscará el dinero de su contrato.



El escrito no identificaba al nuevo abogado del narcotraficante, pero el portal Vice News adelantó este martes que se trata de Lichtman, una información que él mismo confirmó a Efe.



A través de un correo electrónico, el abogado dijo que espera poder aparecer pronto ante el tribunal representando a Guzmán.

Lichtman, que abrió su despacho en Nueva York en 1999, es conocido sobre todo por haber logrado que John A. Gotti esquivase la cárcel al declararse nulo un juicio en el que se enfrentaba a varios cargos por crimen organizado.



Conocido como 'Junior' por ser hijo del difunto líder de los Gambino John Gotti, el presunto mafioso lideró el clan entre 1992 y 1999, según las autoridades.



'El Chapo' está acusado de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero.



Guzmán, que se enfrenta a la cadena perpetua, se ha declarado no culpable y está preso en una cárcel de Nueva York en medio de grandes medidas de seguridad, tras sus dos huidas de prisiones mexicanas.



La semana pasada, el narcotraficante solicitó al juez que desestime los cargos en su contra al considerar que fue extraditado de forma ilegal desde México.



Su próxima aparición ante la corte está prevista para el día 14 de agosto, aunque se espera que el juicio no arranque hasta abril del año que viene.