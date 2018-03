César Navas confirma secuestro y que hay contacto con los captores

El ministro del Interior, César Navas, apeló a la unidad nacional para enfrentar el secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO, ocurrido el lunes, 26 de marzo del 2018, en Mataje, población fronteriza de Esmeraldas.

“A nombre del Gobierno Nacional, convocamos a la unión nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo un país de paz”, dijo este martes 27 de marzo en una rueda de prensa, en el Palacio de Carondelet.



Según el funcionario, los tres colaboradores de este Diario fueron interceptados por desconocidos, tras pasar por el retén militar (de Mataje). “Recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional”, indicó.

Los periodistas se hallaban en territorio ecuatoriano cuando fueron secuestrados. El control militar al que se refirió Navas está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro y medio de la población.



Este es el último punto en donde el Estado tiene presencia permanente de militares y policías. Cerca de ese destacamento ocurrió el atentado que segó la vida de tres marinos, el 20 de marzo. Desde entonces, los soldados y agentes no han ingresado a la localidad.

Navas informó que la circulación se restringirá para quienes no son habitantes de la zona. Y habló de revisar los protocolos de seguridad para el ejercicio periodístico.



Ahora, las autoridades investigan las circunstancias del secuestro y a los posibles perpetradores. Navas informó que ya hubo acercamientos con los secuestradores y que los comunicadores “están bien de salud”. No dio más detalles, pues dijo que se sigue un protocolo de seguridad. “El Gobierno no escatima ni escatimará ni un esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos”.

Otro de los detalles que se conoció es que los periodistas habrían sido trasladados a Colombia. Por eso se activó un trabajo en conjunto con las autoridades del vecino país.



El dato fue confirmado por el general Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército, que opera en la frontera. El oficial dijo a medios colombianos que “ya se han hecho reuniones extraordinarias con autoridades civiles y militares del área de frontera para realizar las operaciones militares correspondientes”.



Por disposición del presidente Lenín Moreno, se convocó este martes al Consejo de Seguridad Pública, máximo órgano de seguridad. Este consejo está integrado por los representantes de instituciones como la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional, Corte Nacional, Policía, Fuerzas Armadas, Cancillería, entre otros.



El ente debe recomendar al Presidente las medidas de “intervención, en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten a la integridad de los habitantes y del Estado”.



Muestras de solidaridad



Tras confirmarse el secuestro, embajadas, instituciones públicas, organizaciones internacionales, periodistas, políticos y ciudadanos expresaron sus mensajes de solidaridad a las familias del equipo periodístico y a este Diario.



La Unión Nacional de Periodistas (UNP) calificó de “iné­dito y condenable” lo ocurrido con “periodistas que se encontraban cumpliendo su deber, cubriendo los hechos noticiosos suscitados en Mataje”.



La Asociación de Prensa Extranjera (APE) también lamentó el hecho y dijo que “hechos desafortunados como este van en detrimento de cualquier ideología política, al tiempo que entorpecen la verdadera libertad de expresión, razón de ser del periodismo”.

A estas expresiones se unió Guillermo Lasso, excandidato presidencial por Creo. Él también condenó el acto “más aún si se trata de profesionales que realizaban tareas de investigación periodística”.



El político también manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas “de este cobarde acto, así como con el medio de comunicación”.



Embajadas de países amigos expresaron su preocupación por este Diario y sus colaboradores. Una de ellas fue la oficina diplomática de Estados Unidos. “Nuestra solidaridad con EL COMERCIO y con las familias de los miembros de su equipo. Hacemos votos por que vuelvan sanos y salvos”, señaló. “Apoyamos al Gobierno del Ecuador en sus esfuerzos para devolverlos a sus familias y restaurar la seguridad en la frontera”, agregó.



Por la tarde, 200 profesionales firmaron un manifiesto que recoge siete puntos, entre estos señalan que “el Estado debía salvaguardar la seguridad de los periodistas mientras realizaban sus labores en la zona de conflicto”. En otra parte del comunicado piden que el tema se maneje como prioridad estatal. “Nuestros colegas fueron a trabajar..., no estaban de vacaciones, no evadieron sus responsabilidades, estaban trabajando para informar a la ciudadanía”.



El exasambleísta César Montúfar escribió en redes que “la crítica situación de la frontera norte exige una respuesta no solo del Gobierno sino de todos los sectores. La amenaza es contra el Ecuador”. Señaló: “Mi solidaridad a los periodistas secuestrados”.



En contexto

Desde el pasado 27 de enero, poblaciones fronterizas de Esmeraldas han sido víctimas de ocho ataques con explosivos y enfrentamientos armados. Estos hechos han obligado al Gobierno a mantener el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro.