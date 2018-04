César Navas: No estamos en ningún proceso de negociaciones

El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, aseguró que el Gobierno analiza “todas las posibilidades” para lograr la liberación del equipo periodístico secuestrado en la población fronteriza de Mataje, pero puntualizó que la negociación no es una de ellas.

“No puedo decir que estamos en ningún proceso de negociación. Es claro, estamos analizando, se han abierto cuatro escenarios”, señaló este lunes, 9 de abril del 2018, durante una reunión con la prensa extranjera en Quito.



Por seguridad no detalló cuáles son esos escenarios, pero descartó que alguno implique una incursión armada que ponga en riesgo la seguridad del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



“La voluntad del Presidente (Lenín Moreno) es que se agoten todas las instancias para que los tres retornen y retornen bien a sus hogares”, sostuvo el ministro Navas.



El jueves 5 de abril, el Jefe de Estado afirmó que existen “conversaciones” permanentes con “intermediarios” para conocer el estado en el que se encuentra el grupo.



Este lunes, antes las agencias, Navas dijo que lo que existe un “diálogo” y una “operación técnica policial”.



Sobre este último punto, el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, aseguró que el secuestro es manejado siguiendo protocolos internacionales y con la dirección de la Unidad Antisecuestros (Unase) de la Policía.



Según Mantilla, la prioridad es precautelar la vida de los secuestrados. Concretamente dijo que el Estado ha evitado hacer cualquier demostración de fuerza policial y militar. “Eso bajará las tensiones”.



En el encuentro con la prensa también participaron el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.



Según la Canciller, Ecuador mantiene un diálogo “permanente y firme” con Colombia, para que “el vecino país asuma su corresponsabilidad por la situación de violencia y delincuencia organizada que se registra en la frontera”.



Ayer (lunes 9 de abril), las autoridades ecuatorianas revelaron que alias ‘Guacho’, el disidente identificado como el responsable del secuestro, es de Colombia y no ecuatoriano.



Los funcionarios insistieron que los colaboradores de este Diario se hallarían precisamente en Colombia. El gobierno de esa nación lo ha negado.



Sobre la posible intervención de un organismo humanitaria o alguna personalidad internacional o ecuatoriana, Espinosa sostuvo que se analizan las propuestas, pero no existe algo concreto. “(La mediación) es un escenario posible”.



Todos los ministros señalaron que cualquier decisión que se tome a futuro será con analizada y en consenso con los familiares de las víctimas.

Moreno habló del plagio



Anoche, en el espacio, El presidente informa, Moreno sostuvo que el regreso con vida de los tres colaboradores de este Diario es “nuestra más alta prioridad”. “Estamos trabajando en ello, desplegando todos los esfuerzos posibles y necesarios, y considerando todas las opciones para conseguir ese objetivo”.



Por los hechos de violencia en la frontera norte (el último fue un ataque a una torre eléctrica en Viche), Moreno dijo que conformó un equipo de asesores presidenciales de seguridad con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio pasivo. Y que, además, creó una Consejería de Seguridad que reportará directamente al Presidente.



Entre sus primeras tareas está la actualización del Plan Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, el Plan Nacional de Defensa de la frontera norte y además el denominado Plan de Seguridad de instalaciones estratégicas.



Una medida es dar resguardo al menos a 27 autoridades, fiscales y jueces en la frontera. Asimismo, Moreno destacó la firma de un acuerdo por la unidad nacional y la paz con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).



En contexto



Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de EL COMERCIO, llevan 15 días secuestrados. Desde la confirmación del hecho, el Gobierno designó la vocería a César Navas. El 3 de abril, un video con una prueba de vida se conoció por la prensa de Colombia.