César Monge: ‘Sería muy bueno para el Ecuador consolidar un espacio multipartidista’

En los exteriores de la oficina central del movimiento Creo todavía hay unas pancartas apiladas con el rostro del excandidato presidencial Guillermo Lasso. Adentro, el fragor de la campaña electoral ha dado paso a la tranquilidad.

El director nacional César Monge analiza el momento de esta organización, fundada en el 2012, con dos campañas presidenciales encima y unas elecciones seccionales intermedias.



Habla de la oportunidad que hay para lograr un proceso de unidad que va más allá de Creo, sino por un objetivo común de cambio en el Ecuador.



Considera que no se pueden desperdiciar los consensos que se lograron durante la segunda vuelta electoral, con actores de otras organizaciones políticas y sociales y de distintas tendencias ideológicas. Sino que se debe trabajar en un espacio de unidad que puede desembocar en un frente sólido para las elecciones seccionales del 2019.



La agenda también apunta a la consolidación de un bloque legislativo que sume más de los 34 asambleístas de la alianza Creo-SUMA, sino que incluya al PSC, SP, FE y movimientos locales.



Según Monge, es necesario fortalecer la estructura nacional de Creo para que esté lista “para militar en las calles cuando sea necesario” y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía para que se involucre en los temas importantes del país, como “la arremetida” contra los medios privados.



Pero el director de Creo dice que no se pudo hacer “la autopsia” del proceso, cuyos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron como ganador al oficialista de Alianza País (AP), Lenín Moreno, y que el movimiento y el expostulante de oposición se niegan a reconocer.



¿Cuál es el post mortem de la campaña?

​

La autopsia no la pudimos hacer porque el CNE no quiso y no permitió. Se llama autopsia porque para nosotros el 2 de abril murió la transparencia electoral y lo que quisieron darnos es un meñique para poder revisar el proceso y no podíamos prestarnos para eso.



Guillermo Lasso sigue desconociendo los resultados del CNE ¿es una forma de no reconocer su derrota?



Creo que si mañana un funcionario público se enriquece de una manera irregular y sabes que así lo hizo no puedes reconocerlo como un hombre exitoso y de fortuna bien habida. Sería desconocer lo que ha sucedido y que ilegalmente se ha hecho de determinados recursos, este caso es igual.



Pero los electores eligieron a Lenín Moreno como Presidente ¿viene al caso el ejemplo?



¡Absolutamente! porque fue un proceso viciado de irregularidades. Hubo ilegalidades como utilizar recursos públicos en una campaña, lo denunciamos y el CNE nunca dijo nada. Por principios no se puede aceptar, por eso la declaración de Guillermo y coincido con ella.



¿Qué significa en la práctica desconocer los resultados, si el 24 de mayo Moreno se posesionará como Presidente del Ecuador?



Para nosotros es el presidente electo del CNE. Pero no es un presidente democráticamente electo porque en democracia hay reglas. Aquí se ha violado el propio Código de la Democracia y lo sabe todo el Ecuador.



¿Es una forma de resistencia civil?



Es un reconocimiento de los hechos y nosotros no vamos a ver para el otro lado, como que no ha pasado nada. Esto tiene que llevarnos a un objetivo que es que estas cosas no pueden volver a suceder.



¿Cuál es el mea culpa de la campaña, cuáles son los errores?



En cualquier campaña, inclusive en ganadoras se cometen esos errores. Pero lo que pasa es que aquí hay un entorno no democrático que no puede seguirse repitiendo.



Analistas señalan que la candidatura debió alcanzar un mayor margen de votos para reducir los riesgos de opacidad en el proceso ¿qué opina?



Pero es una locura que para poder ganar debemos tener un colchón sino te van a robar; conceptualmente es una locura. Es como si Barcelona gana 1 a 0 y le roban, entonces debe hacer 5 goles para que no le robe el árbitro.



¿Descuidaron sectores populares, si la clase media la tenían ganada?.



León Roldós mencionó que Lasso ganó en provincias de mayor depresión económica en el Ecuador y donde están los mayores sectores afectados y no puede ser que no llegues a esas personas.



Pero perdieron con amplio margen en Manabí, Los Ríos y Santa Elena.



Perdimos en algunos lugares. Lo positivo de este proceso que tiene cinco años es que ha ido creciendo de manera ascendente hasta el punto que, desde nuestra perspectiva, Lasso obtuvo más del 50% de los votos. Significa que hay un enorme esfuerzo por abrir un espacio de representación ciudadana. Eso no nos garantiza nada, pero obliga a empezar ayer y seguir con mayor responsabilidad porque tuvimos más apoyo para luchar por ese cambio que la mayoría de los ecuatorianos aspiran.



¿Cómo se proyecta Creo?



Luego de la campaña tenemos una responsabilidad que nos obliga a aprovechar la oportunidad de lograr un proceso de unidad mucho más amplio, que va más allá de Creo.



¿Esa es la estrategia para las seccionales del 2019?



Es un tema que debe discutirse en la organización, mi anhelo como ecuatoriano es hacer un esfuerzo común con muchos actores políticos, con quienes tenemos diferencias, pero con quienes compartimos inquietudes similares. Si luego se transforma en un tema de carácter electoral es otra cosa, pero ahora hay temas importantes que merecen que los ecuatorianos se mantengan férreamente unidos.



¿Cuáles?



La arremetida que está sucediendo hoy en el Ecuador contra los medios que no están alineados al Gobierno de turno. Es algo que los ecuatorianos no podemos permitir, que se intente acallar un espacio o varios, que no pueden ser vistos como que pertenecen a determinados empresarios y que no es no es nuestro problema. Ese sería un error fatal. Tenemos que, por principios, defender lo que debe ser una sociedad democrática.



¿Cómo se hará?



Tenemos que consolidar una estructura nacional que esté lista para militar en las calles cuando sea necesario y mantener una comunicación permanente para que el pueblo y esa estructura se involucren en temas que son importantes para el país. Debemos mantener un bloque unido, ellos en la Asamblea y nosotros un soporte en las calles.



¿Aspira consolidar un bloque de oposición con PSC?



Primero consolidar los 34 de Creo, SUMA, Podemos y otras fuerzas locales. Sería muy bueno para el Ecuador que podamos consolidar un espacio multipartidista con asambleístas de otras agrupaciones que tengan intereses en estos temas fundamentales: SP, PSC, FE, movimientos locales. Es una tarea pendiente.



¿Lasso será candidato a Alcaldía de Guayaquil?



Son decisiones personales que él debe tomar como ha sido siempre, no creo que el partido político debe presionar para determinada candidatura.



¿Pero no la descartan?



La política ha enseñado que siempre debe mantener las opciones abiertas, pero ahora no puedo confirmar, pasa por opción personal. Si la pregunta es que Creo quiere fortalecer esa unidad nacional y hacer que esa unidad por el cambio tenga la mayor cantidad de espacios a nivel nacional, la respuesta es sí. Guillermo va a empezar, como todos en Creo, un trabajo profundo, diario, semanal, de manera inmediata.



¿Por qué no se presentó la mesa de gobernabilidad?



Porque se mantuvo como un proceso interno que continuó, pero como estábamos en la vorágine de la campaña y la mesa era más técnico se privilegió los recorridos y la puerta a puerta. Hay un trabajo que tenemos que aprovechar. Veo con optimismo mantener un espacio de unidad nacional para luchar por causa común que va más allá de las personas y que debemos tener una férrea unidad, como la de los medios privados que quieren acallarlos.