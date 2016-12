En el Centro Histórico un incendio afectó la vivienda de una familia

Un incendio estructural se registró la mañana del viernes 30 de diciembre de 2016, en el Centro Histórico de Quito. La llamas se originaron en el interior de una vivienda en donde habitaba una familia que, al momento, no se encontraba en el lugar.

Cerca de las 10:30 del viernes, mediante las cámaras de video vigilancia del ECU 911 Quito se observó una columna de humo que se originaba en una casa ubicada en las calles Cuenca y Chile. Desde ese momento, este organismo de seguridad despachó efectivos del Cuerpo de Bomberos. Cerca de 60 personas, entre bomberos, Policía Nacional y Metropolitana intervinieron en el incidente.



Para ello, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito suspendió la circulación en la Cuenca, entre Mideros y Chile.

A las 11:40, el capitán Henry Silva, del Cuerpo de Bomberos, informó que el fuego fue confinado y que el incendio se controló.



En la infraestructura habían locales comerciales y viviendas. Silva señaló que solo un departamento fue afectado y no se comprometió el resto de estructuras.

Al momento del incendio, Elizabeth Maya y sus dos hijas, quienes vivían en el lugar, no se encontraban. Maya contó que fueron a recorrer el centro. "Un poco después de salir oí sirenas. Me dio un mal pálpito y les dije a mis hijas que regresemos. Ya aquí me di cuenta que era mi departamento. No dejé nada encendido", dijo.



La mayor preocupación de Maya era el estado de salud de sus dos perros. Ambas mascotas fueron rescatadas sin afectación por el Cuerpo de Bomberos.



Según el Cuerpo de Bomberos tras la extinción completa del incendio, una unidad de investigación intervendrá el lugar para determinar las causas del fuego en esa vivienda.