Central de Trabajadores sugiere incremento salarial de USD 25  

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se pronunció la mañana de este miércoles 20 de diciembre del 2017, sobre la fijación del salario básico unificado que se deberá aprobar para el año 2018.

Ayer (19 de diciembre), por pedido de la CUT, la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salario prevista en Quito en la cual se iba a definir el monto quedó suspendida hasta el próximo miércoles 27 de diciembre.



Desde la central de la organización, en el norte de Guayaquil, su presidente nacional, Oswaldo Chica, indicó que no están de acuerdo con el incremento de USD 3,75 que proponen los empleadores. Según dijo, los empresarios únicamente toman en cuenta el valor de la inflación estimada para el próximo año como variable para el aumento.



"Por eso ayer pedimos al Ministro de Trabajo que se prorrogara la reunión para nosotros continuar conversando con nuestras bases a nivel nacional, para que el Presidente de la República escuche la voz de los trabajadores y que se sensibilice", dijo el dirigente.



Chica espera poder tener un diálogo con el Primer Mandatario antes de la nueva reunión, tomando en cuenta que de no existir un acuerdo con los empleadores, será el Gobierno el que establezca el alza de la remuneración.



El valor sugerido por el gremio es de USD 25 con los que el salario básico pasaría de USD 375 a 400.



Chica indicó que para sugerir esa cifra, se basaron en un análisis técnico que contempla varios indicadores proyectados para el 2018: el crecimiento económico (2,4%), la inflación (0,99%) y la diferencia que existe entre la canasta básica familiar y el salario promedio por cada familia (USD 9,26). Esa suma resulta en un aumento de USD 19,60.



Pero según explicó Chica, asambleísta alterno por Alianza País, se propone USD 25 para disminuir la diferencia entre el salario unificado y el costo de la canasta básica.



Señaló que la iniciativa no es "demagógica" y espera retomar las conversaciones con los empresarios para lograr un acuerdo.