Ante caída de ceniza del volcán Reventador, autoridades aclaran que el aeropuerto Mariscal Sucre está operativo

Autoridades del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela, informaron hoy martes 3 de julio del 2018 que las instalaciones así como la pista aérea se encuentran operativas. Sin embargo, esta mañana se han presentado algunas demoras debido a procedimientos especiales por la presencia de ceniza del volcán Reventador en las proximidades del aeropuerto.

Luis Galárraga, gerente de Comunicación y Prensa de Quiport, señaló que en estos momentos la situación es totalmente normal en el Mariscal Sucre. “Aproximadamente hace una hora se realizó una inspección de la pista y no hay presencia de ceniza en el aeropuerto”.



El funcionario explicó que ante el reporte de posible caída de ceniza algunas aerolíneas tomaron medidas y suspendieron unos vuelos como medida de prevención. “No tengo todavía un reporte pero entiendo que son muy pocos los vuelos afectados”, indicó Galárraga.



No obstante, luego de la inspección que efectuaron funcionarios de aviación civil se determinó que no hay motivo para el cierre de operaciones y el aeropuerto funciona con normalidad.