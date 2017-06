Celi visitó a José Serrano para hablar sobre trabajo conjunto en fiscalización entre Contraloría y Asamblea

Este 8 de junio del 2017, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano recibió la visita del contralor subrogante, Pablo Celi. Mediante su cuenta de Twitter, Serrano difundió el documento en el cual Celi en “calidad de Contralor General del Estado, Subrogante”, reitera la voluntad para colaborar en los procesos de fiscalización que lleva a cabo la Asamblea.

El funcionario acudió a la Asamblea pasado el mediodía y permaneció en el edificio por alrededor de una hora y media. Pero al salir se negó a informar quién lo había recibido y cuál era el objetivo de su visita. Para evitar el contacto con la prensa, caminó en medio de unos seis guardaespaldas y unos 20 policías. Tampoco funcionarios de la Asamblea comunicaron sobre esta reunión.



Antes de asistir a la Asamblea Nacional, Celi ofreció una rueda de prensa para esclarecer los hechos del 7 de junio del 2017 en las instalaciones de la Contraloría General del Estado y para dar declaraciones por el video que se viralizó en redes, en donde se registra una discusión con tres funcionarios de Contraloría. Allí él ser niega a firmar un documento mediante el cual se le notificaba que el contralor Carlos Pólit lo había removido de su cargo y había puesto en su reemplazo a Sabett Chamoun. Inclusive Chamoun tomó posesión del despacho, a las 16:00 del día de ayer.



Con respecto del tema, Celi aseguró que en la Contraloría no ‘existe ninguna pugna, ninguna acefalía’. Sino que se intentó confundir a la opinión pública y generar una imagen mediática caotizante de la institución.



Reconoció a Pólit como Contralor, pero dijo que él podía tomar cualquier decisión administrativa, incluso la de cesarlo en sus funciones, si regresa al país y retoma su cargo.



Afirmó que la entidad del Estado está funcionando de manera regular, a pesar de que ayer, desde las 15:00, decenas de policías ingresaron a la Contraloría y se instalaron en las principales direcciones de la entidad. Y a las 16:00 llegó el fiscal Juan Carlos Zúñiga e informó que el operativo fue porque ocurrió un delito flagrante, sin especificar cuál era y quién lo había cometido.



En la rueda de prensa, Celi ratificó su cargo Contralor Subrogante y que Carlos Pólit, contralor titular que se encuentra en EE.UU. desde el 26 de mayo, no le informó de su decisión de removerlo del cargo. Dijo que él llamó a la Policía y a la Fiscalía para que los documentos de la institución no se vean afectados por la irregularidad que se vivió.



Además señaló que el pasado viernes 2 de junio separó de la Contraloría a 20 personas de libre nombramiento. Entre las personas removidas están la coordinadora de Talento Humano, Ligia Cobo; el secretario general, Adrián Bustos y la subcontralora administrativa, Sabett Chamoun quien fue designada como Contralor Subrogante por Pólit. Las tres personas antes mencionadas aparecían en el video viralizado en redes sociales.