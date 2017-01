La Celac advierte contra perjuicios de proteccionismo de EE.UU., Europa y China

El presidente dominicano, Danilo Medina, alertó este martes, 24 de enero, de que el mundo saldría perjudicado si Estados Unidos, Europa y China adoptaran represalias arancelarias y que esta postura de corte económico se extienda hasta el cierre de fronteras y sus "graves consecuencias" contra la inmigración.

Medina, al inaugurar la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), dijo que no parece "razonable" que Estados Unidos, tras años de impulso a la globalización y la apertura, abandone esas políticas que, a su juicio, han contribuido a acrecentar las esperanzas de "nuestros pueblos".



El gobernante reiteró su preocupación ante lo que llamó "discurso proteccionista" que se escucha estos días y, en cambio, consideró que no es tiempo de aislarse, sino de trabajar por mayor inversión en salud, educación, trabajo y seguridad para reducir las brechas sociales.



El jefe de Estado, quien empezó su discurso solicitando un minuto de silencio en memoria del expresidente cubano Fidel Castro, alertó sobre las consecuencias del Brexit en Reino Unido y la propuesta de revisión de tratados de comercios internacionales por parte de la Administración republicana de Estados Unidos.



Consideró que "estábamos equivocados" quienes pensaban que eran tendencias inquebrantables la apertura del comercio, la inversión y movilidad de capitales y personales, que subestimaron la "angustia y rabia" de amplios sectores de países desarrollados, en aparente alusión a los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre pasado.



En ese sentido, y al repasar la situación económica de Latinoamérica y el Caribe, recordó que la Comisión Económica para América Latina Cepal (Cepal) recomienda, entre otros puntos, implementar políticas contracíclicas para aumentar la producción, combatir la evasión fiscal, revisar los subsidios y reorientar el gasto público.



Medina, además, refirió que la Cepal también prevé para la región, una mejorar en los precios de las materias primas que influirán positivamente en Sudamérica, un aumento del flujo turístico, principalmente en México y el Caribe, una mayor demanda externa y la dinamización del comercio intrarregional.



"Este último punto representa una oportunidad para América Latina y el Caribe; no perdamos de vista que el 34 % de las exportaciones de Asia se realiza entre sus propios países, mientras que en nuestra región las exportaciones entre sí apenas suman el 10 %", afirmó el gobernante.



Exhortó a los latinoamericanos a no seguir buscando "culpables ni salvadores" a la hora de buscar soluciones a los problemas comunes.



"La Celac es la respuesta para el crecimiento, para la cooperación, para la creación de millones de empleos, para nuestra soberanía alimentaria; es aquí donde debemos encontrar las ideas y caminos para mejorar a nuestra América Latina y el Caribe", exclamó el mandatario.



Medina fue enfático en defender las acciones de crecimiento que han permitido a la región, a reducir la pobreza y la pobreza extrema, a mejorar las finanzas y los servicios públicos y a incentivar la inversión privada en sus fronteras.



El presidente dominicano aprovechó el escenario para destacar las distintas innovaciones de varios jóvenes emprendedores latinoamericanos, y apuntó que la región debe impulsar una revolución del conocimiento que permita mejorar la capacidad de los estudiantes de la región en materias como matemáticas, ciencias e ingeniería.

"Es desde la Celac de donde se debe encabezar esta transformación, aprendiendo unos de los otros, con planificación, luchando con energía por la creatividad, la cooperación y la fuerza de la unión con el talento de nuestra gente, la abundancia de nuestras tierras y el orgullo de nuestros padres fundadores", sentenció Medina.



En el acto estuvieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Cuba, Raúl Castro; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Ecuador, Rafael Correa; Haití, Jocelerme Privert, y Guyana, David Granger.



Los gobernantes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Peña Nieto, cancelaron a último momentos su participación en la cumbre, de la que también se ausentaron otros confirmados como la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Panamá, Juan Carlos Valera.



Previo a esto, los cancilleres de los países miembros de la Celac aprobaron respaldar el diálogo en Venezuela, pero rechazaron una propuesta de esa nación que pretende que el bloque condene una supuesta injerencia de EE.UU, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.



La cumbre concluirá este miércoles con la Declaración de Punta Cana que firmarán los presidentes y jefes de Gobierno presentes.