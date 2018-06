Carlos Pólit e hijo fueron condenados por concusión; los abogados apelarán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El juicio en contra del excontralor Carlos Pólit terminó este 6 de junio del 2018 con una sentencia de seis años de cárcel por su participación como autor en el delito de concusión en torno a la trama de corrupción de la brasileña Odebrecht.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia además encontró culpable de complicidad a su hijo John y lo condenó a tres años de detención.



Durante el juicio, la Fiscalía acusó al excontralor de exigir, bajo amenazas, que Odebrecht le pague de USD 6 millones por el desvanecimiento de glosas que pesaban en su contra por fallas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, y USD 4,1 millones para emitir informes favorables para que la constructora participara en proyectos estratégicos.



Mientras que a John Pólit se lo señaló como cómplice por haber colocado USD 1,7 millones de ese dinero a modo de préstamo en dos empresas: Plastiquim y Cosani.



En la lectura de la resolución el juez ponente, Édgar Flores, explicó que la decisión no fue unánime. El voto de mayoría lo emitieron los jueces Iván Saquicela y Marco Rodríguez.



Sin embargo, el magistrado Flores señaló que su voto de minoría fue con relación a John Pólit, pues a su criterio no existió una participación de complicidad en el delito.



El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia también exigió el pago de una multa por USD 40, 4 millones que deberá ser pagada por padre e hijo, como reparación integral al Estado ecuatoriano.



Además, los jueces resolvieron en su sentencia que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones en torno a José Conciençao Santos, delator de Odebrecht.



Esta solicitud obedece a su presunta participación en delitos como: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada.



Los abogados de los procesados salieron de la sala para pronunciarse sobre la decisión judicial. Para Jorge Zabala, abogado de John Pólit, el que un juez haya votado por la inocencia de su defendido representa un “aliciente”.



A su criterio, cuando la sentencia sea analizada en apelación se ratificará la inocencia de su defendido. Por su parte, Julio César Vasco, abogado del excontralor, mencionó que respeta la decisión, pero anunció que apelará.



Para los dos abogados fue importante que en la sentencia se haya solicitado el inicio de una investigación a Santos.



Antes de abandonar el edificio de la Corte, el fiscal general, Paúl Pérez, dijo que “se ha hecho justicia en este caso”.



“Una vez que tengamos el fallo por escrito tenemos que ir revisando cuáles son los argumentos y las motivaciones del Tribunal, para tomar las mejores decisiones y si es del caso interponer un recurso de apelación”, señaló el fiscal Pérez.



En el caso Odebrecht, la Procuraduría también había presentado su acusación particular el 30 de noviembre del 2017.



El excontralor ha hablado desde Miami y ha dicho que él no cometió irregularidades, que todas sus acciones estuvieron apegadas a la ley y que es un perseguido político. “Al parecer esto venía preparado por informes que señalaban a funcionarios del gobierno anterior”, dijo en febrero.



Los hechos relacionados con este caso



25 de mayo 2017



Carlos Pólit deja el país y se traslada a Estados Unidos, en donde actualmente reside. Su salida se produjo antes de que agentes allanaran sus inmuebles.



2 de julio del 2017



El excontralor Carlos Pólit fue censurado en la Asamblea Nacional con 132 votos a favor, de los 133 legisladores presentes.



18 de enero del 2018



El juez Luis Enríquez, llamó a juicio al excontralor Carlos Pólit y a su hijo John. El delito es concusión. En contra de Pólit padre pesa otra indagación por asociación ilícita.