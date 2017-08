Carlos Pareja Yannuzzellí colaborará con la justicia; Fiscalía dice que él no ha suscrito convenio de cooperación

La entrega del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli se habría concretado luego de que se comprometiera a “colaborar con la justicia”. Así lo informó el presidente Lenín Moreno, la mañana de este viernes, 11 de agosto de 2017.

Pero, ¿qué implica esta colaboración? El Código Integral Penal (COIP) establece una figura denominada cooperación eficaz. En el art. 491 se indica que se entenderá como cooperación al acuerdo de suministro de “datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados”. Además, aclara que esa información debe permitir “la identificación de los responsables” de los delitos.



Si esto último se cumple, el COIP también señala que la persona que cooperó puede acceder a una reducción de la pena. En el art 492 se dice que “el fiscal deberá expresar en su acusación si la cooperación prestada por el procesado ha sido eficaz”. De igual forma se estipula que la reducción de la pena se determinará “según las circunstancias atenuantes o agravantes”.



Pero en el artículo 493 se habla de la concesión de beneficios. Allí se menciona que la pena podría bajar hasta el 20% de la condena total. En tanto, si el caso es de alta relevancia social y el testimonio del procesado permita la detención de los integrantes “de la cúpula de la organización delictiva” la pena puede reducirse al 10% de la condena.



La tarde de este 11 de agosto del 2017, la Fiscalía emitió un comunicado (FGE No. 008-DC-2017) y dijo que Pareja Yannuzzelli y su familia no han suscrito convenio de cooperación eficaz ni han presentado pedido formal a esta entidad."Eso no obstaculiza de ninguna manera la investigación que se lleva adelante en varios sentidos ni la sanción de los hechos delictivos en los que hayan participado".

Comunicado de la Fiscalía FGE No. 008-DC-2017 sobre Carlos Pareja Yannuzzelli este 11 de agosto del 2017